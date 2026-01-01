  1. Home
  2. Next-Gen WAF
  3. セットアップと設定
  4. モジュール-エージェント型デプロイ
  5. NGINXモジュール

NGINX モジュールをアップグレードする

NGINX 動的モジュールは、安定版または開発版 NGINX のリリース、または NGINX Plus のリリースから3週間以内に更新されます。例外 (重大な脆弱性など) がある場合は、リリースを早めます。互換性と要件ガイドには、NGINX モジュールで利用可能なパッケージがあるディストリビューションが記載されています。

ヒント : NGINX モジュールの新機能一覧については、NGINX Lua モジュールのリリースノートまたは NGINX Native モジュールのリリースノートを確認してください。

Alpine Linux システムでモジュールをアップグレードする

Alpine Linux システムで Next-Gen WAF NGINX モジュールをアップグレードするには、適切なパッケージで次の手順に従ってください。

  1. 安定した
  2. メインライン
  3. ディストリビューション提供
  4. NGINX Plus

  1. NGINX Alpine Linuxモジュールパッケージをアップグレードしてください。

    $ apk update
    $ apk add nginx-module-fastly-nxs

  2. NGINX サービスを再起動します。

RHEL、CentOS、Amazon Linux、その他の RHEL 派生ディストリビューションでモジュールをアップグレードする

重要 :

Amazon Linux 2 をご利用のお客様は、sigsci.repobaseurlhttps://yum.signalsciences.net/release/amazon/2/$basearch に設定されていることを確認する必要があります。

[sigsci_release]
name=sigsci_release
baseurl=https://yum.signalsciences.net/release/amazon/2/$basearch
gpgcheck=1
repo_gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=https://yum.signalsciences.net/release/gpgkey https://dl.signalsciences.net/sigsci-agent/gpg.key
sslverify=1
sslcacert=/etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) およびその派生システム (例 : CentOS) 上の NGINX 用 Next-Gen WAF NGINX モジュールを NGINX のバージョンにアップグレードするには、適切なパッケージで次の手順に従ってください。

  1. 安定版
  2. メインライン
  3. ディストリビューション提供
  4. NGINX Plus

  1. NGINX モジュールパッケージをアップグレードします。

    $ sudo yum update
    $ sudo yum install nginx-module-fastly-nxs

  2. NGINX サービスを再起動します。

Ubuntu および Debianシステムでモジュールをアップグレードする

Ubuntu および Debianシステムで Next-Gen WAF NGINX モジュールを NGINX のバージョンにアップグレードするには、適切なパッケージで次の手順に従ってください。

  1. 安定版
  2. メインライン
  3. ディストリビューション提供
  4. NGINX Plus

  1. NGINX モジュールパッケージをアップグレードします。

    $ sudo apt-get update
    $ sudo apt-get install nginx-module-fastly-nxs

  2. NGINX サービスを再起動します。

nginx-module-fastly パッケージに切り替える

既存のインストールで nginx-module-sigsci パッケージのいずれかを使用している場合は、次の手順を実行して nginx-module-fastly パッケージのいずれかに切り替えることができます。

前提条件

nginx-module-fastlyパッケージに切り替える前に、以下の手順が完了していることを確認してください。

  1. Debian／Ubuntu
  2. RHEL / CentOS / Amazon
  3. Alpine Linux

  1. 以下のコマンドを実行して、最新のパッケージにアクセスできることを確認してください。root パスワードを入力するように求められます。

    $ sudo apt-get update

  2. NGINX のバージョンとパッケージソースを特定します。「NGINX のバージョンを特定する」セクションを参照してください。

  3. 次のコマンドを実行して、使用しているNext-Gen WAFモジュールを確認してください。必ずバージョンとそれが -nxo または -nxp モジュールかどうかを記録してください。この情報は、今後のステップで必要になります。

    $ apt list --installed | grep module-sigsci

パッケージを交換する

  1. Linux のディストリビューションに応じて、次のコマンドを実行します。前の手順で決定したように、nginx-module-sigsci-nxo または nginx-module-sigsci-nxp の代わりに <sigsci-module> を置き換えます。

    1. Debian／Ubuntu
    2. RHEL / CentOS / Amazon
    3. Alpine Linux
    $ sudo apt-get remove <sigsci-module>

  2. /etc/nginx/nginx.conf 内の古い sigsci_module.soload_module コマンドを削除します。次の行を探して削除します。Fastly パッケージは共有オブジェクトの名前を ngx_http_fastly_module.so に変更しました。

    load_module /etc/nginx/modules/ngx_http_sigsci_module.so;

  3. 前の手順で記録したNGINXのバージョンとFastlyモジュールを使用して、NGINXのバージョンに適したNGINXダイナミックモジュールのバリエーションをインストールします。モジュールのバリエーションについては、「 NGINXモジュールのバリエーションを選ぶ」をご覧ください。

  4. NGINX 動的モジュールをロードします。

  5. SELinux を使用している場合は、SELinux ポリシーを更新します。

NGINX のバージョンを特定する

正しいバージョンの NGINX ネイティブモジュールをインストールするには、NGINX のバージョンと NGINX のソースを特定する必要があります。NGINX のバージョンを特定するには、次の手順に従ってください。

  1. Debian / Ubuntu
  2. RHEL / CentOS / Amazon
  3. Alpine Linux

以下のコマンドを実行して、インストールされているバージョンを確認してください。

$ apt list --installed | grep nginx

Debian および Ubuntu では、パッケージ名 nginx の次に / 文字が続き、その後にパッケージの元のリポジトリの名前が続きます。nginx/nginx と表示されている場合は、Nginx.org が提供する NGINX のバージョンを使用していることを意味します。nginx/stablenginx/noble-updates などと表示されている場合は、ディストリビューション提供バージョンの NGINX を使用しています。パッケージとリポジトリの情報に続いて、NGINX のバージョン (例 : 1.24.0) が表示されます。例えば、以下は Ubuntu リポジトリからインストールされた NGINX のバージョン1.24.0 を示しています。

$ apt list --installed | grep nginx


nginx/noble-updates,noble-security,now 1.24.0-2ubuntu7.3 arm64 [installed]

モジュールのバージョンを特定する

パッケージファイル名のバージョンは、モジュールパッケージが動作するようにビルドされる NGINX のバージョンです。モジュールのバージョンを特定するには、ディストリビューションに適したパッケージツールを使用してパッケージをクエリする必要があります。モジュールのバージョンは Description: フィールドに表示されます。

  1. Alpine Linux
  2. Debian／Ubuntu
  3. RHEL / CentOS / Amazon

Alpine Linux システムでインストールされたパッケージの説明をクエリするには、apk info -d <package name> を使用します。例 :

$ apk info -d nginx-module-fastly-nxs

出力は次のようになります。

nginx-module-fastly-nxs-1.24.0-r1201 description:
Fastly module v1.2.0 for Nginx 1.24.0

Alpine Linuxは、ダウンロードされたがインストールされていないパッケージのメタデータのクエリをサポートしていません。

Fastly
© Fastly 2026