NGINX モジュールをアップグレードする
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NGINX 動的モジュールは、安定版または開発版 NGINX のリリース、または NGINX Plus のリリースから3週間以内に更新されます。例外 (重大な脆弱性など) がある場合は、リリースを早めます。互換性と要件ガイドには、NGINX モジュールで利用可能なパッケージがあるディストリビューションが記載されています。
ヒント : NGINX モジュールの新機能一覧については、NGINX Lua モジュールのリリースノートまたは NGINX Native モジュールのリリースノートを確認してください。
Alpine Linux システムでモジュールをアップグレードする
Alpine Linux システムで Next-Gen WAF NGINX モジュールをアップグレードするには、適切なパッケージで次の手順に従ってください。
- 安定した
- メインライン
- ディストリビューション提供
- NGINX Plus
NGINX Alpine Linuxモジュールパッケージをアップグレードしてください。$ apk update$ apk add nginx-module-fastly-nxs
NGINX サービスを再起動します。
RHEL、CentOS、Amazon Linux、その他の RHEL 派生ディストリビューションでモジュールをアップグレードする
重要 :
Amazon Linux 2 をご利用のお客様は、
sigsci.repoの
baseurlが
https://yum.signalsciences.net/release/amazon/2/$basearchに設定されていることを確認する必要があります。
[sigsci_release]name=sigsci_releasebaseurl=https://yum.signalsciences.net/release/amazon/2/$basearchgpgcheck=1repo_gpgcheck=1enabled=1gpgkey=https://yum.signalsciences.net/release/gpgkey https://dl.signalsciences.net/sigsci-agent/gpg.keysslverify=1sslcacert=/etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) およびその派生システム (例 : CentOS) 上の NGINX 用 Next-Gen WAF NGINX モジュールを NGINX のバージョンにアップグレードするには、適切なパッケージで次の手順に従ってください。
- 安定版
- メインライン
- ディストリビューション提供
- NGINX Plus
NGINX モジュールパッケージをアップグレードします。$ sudo yum update$ sudo yum install nginx-module-fastly-nxs
NGINX サービスを再起動します。
Ubuntu および Debianシステムでモジュールをアップグレードする
Ubuntu および Debianシステムで Next-Gen WAF NGINX モジュールを NGINX のバージョンにアップグレードするには、適切なパッケージで次の手順に従ってください。
- 安定版
- メインライン
- ディストリビューション提供
- NGINX Plus
NGINX モジュールパッケージをアップグレードします。$ sudo apt-get update$ sudo apt-get install nginx-module-fastly-nxs
NGINX サービスを再起動します。
nginx-module-fastly パッケージに切り替える
既存のインストールで
nginx-module-sigsci パッケージのいずれかを使用している場合は、次の手順を実行して
nginx-module-fastly パッケージのいずれかに切り替えることができます。
前提条件
nginx-module-fastlyパッケージに切り替える前に、以下の手順が完了していることを確認してください。
- Debian／Ubuntu
- RHEL / CentOS / Amazon
- Alpine Linux
以下のコマンドを実行して、最新のパッケージにアクセスできることを確認してください。root パスワードを入力するように求められます。$ sudo apt-get update
NGINX のバージョンとパッケージソースを特定します。「NGINX のバージョンを特定する」セクションを参照してください。
次のコマンドを実行して、使用しているNext-Gen WAFモジュールを確認してください。必ずバージョンとそれが
-nxoまたは
-nxpモジュールかどうかを記録してください。この情報は、今後のステップで必要になります。$ apt list --installed | grep module-sigsci
パッケージを交換する
Linux のディストリビューションに応じて、次のコマンドを実行します。前の手順で決定したように、
nginx-module-sigsci-nxoまたは
nginx-module-sigsci-nxpの代わりに
<sigsci-module>を置き換えます。
$ sudo apt-get remove <sigsci-module>
- Debian／Ubuntu
- RHEL / CentOS / Amazon
- Alpine Linux
/etc/nginx/nginx.conf内の古い
sigsci_module.soの
load_moduleコマンドを削除します。次の行を探して削除します。Fastly パッケージは共有オブジェクトの名前を
ngx_http_fastly_module.soに変更しました。load_module /etc/nginx/modules/ngx_http_sigsci_module.so;
前の手順で記録したNGINXのバージョンとFastlyモジュールを使用して、NGINXのバージョンに適したNGINXダイナミックモジュールのバリエーションをインストールします。モジュールのバリエーションについては、「 NGINXモジュールのバリエーションを選ぶ」をご覧ください。
SELinux を使用している場合は、SELinux ポリシーを更新します。
NGINX のバージョンを特定する
正しいバージョンの NGINX ネイティブモジュールをインストールするには、NGINX のバージョンと NGINX のソースを特定する必要があります。NGINX のバージョンを特定するには、次の手順に従ってください。
- Debian / Ubuntu
- RHEL / CentOS / Amazon
- Alpine Linux
以下のコマンドを実行して、インストールされているバージョンを確認してください。
$ apt list --installed | grep nginx
Debian および Ubuntu では、パッケージ名
nginx の次に
/ 文字が続き、その後にパッケージの元のリポジトリの名前が続きます。
nginx/nginx と表示されている場合は、
Nginx.org が提供する NGINX のバージョンを使用していることを意味します。
nginx/stable や
nginx/noble-updates などと表示されている場合は、ディストリビューション提供バージョンの NGINX を使用しています。パッケージとリポジトリの情報に続いて、NGINX のバージョン (例 :
1.24.0) が表示されます。例えば、以下は Ubuntu リポジトリからインストールされた NGINX のバージョン1.24.0 を示しています。
$ apt list --installed | grep nginx
nginx/noble-updates,noble-security,now 1.24.0-2ubuntu7.3 arm64 [installed]
モジュールのバージョンを特定する
パッケージファイル名のバージョンは、モジュールパッケージが動作するようにビルドされる NGINX のバージョンです。モジュールのバージョンを特定するには、ディストリビューションに適したパッケージツールを使用してパッケージをクエリする必要があります。モジュールのバージョンは
Description: フィールドに表示されます。
- Alpine Linux
- Debian／Ubuntu
- RHEL / CentOS / Amazon
Alpine Linux システムでインストールされたパッケージの説明をクエリするには、
apk info -d <package name> を使用します。例 :
$ apk info -d nginx-module-fastly-nxs
出力は次のようになります。
nginx-module-fastly-nxs-1.24.0-r1201 description:Fastly module v1.2.0 for Nginx 1.24.0
Alpine Linuxは、ダウンロードされたがインストールされていないパッケージのメタデータのクエリをサポートしていません。