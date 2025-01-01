NGINX モジュールをアップグレードする
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NGINX 動的モジュールは、安定版または開発版 NGINX のリリース、または NGINX Plus のリリースから3週間以内に更新されます。例外 (重大な脆弱性など) がある場合は、リリースを早めます。互換性と要件ガイドには、NGINX モジュールで利用可能なパッケージがあるディストリビューションが記載されています。
ヒント : NGINX モジュールの新機能一覧については、NGINX Lua モジュールのリリースノートまたは NGINX Native モジュールのリリースノートを確認してください。
Alpine Linux システムでモジュールをアップグレードする
Alpine Linux システムで Next-Gen WAF NGINX モジュールをアップグレードするには、適切なパッケージで次の手順に従ってください。
- 安定した
- メインライン
- ディストリビューション提供
- NGINX Plus
NGINX Alpine Linuxモジュールパッケージをアップグレードしてください。$ apk update$ apk add nginx-module-fastly-nxs
NGINX サービスを再起動します。
NGINX Alpine Linuxモジュールパッケージをアップグレードしてください。$ apk update$ apk add nginx-module-fastly-nxm
NGINX サービスを再起動します。
NGINX Alpine Linux モジュールパッケージをアップグレードします。$ apk update$ apk add nginx-module-fastly-nxd
NGINX サービスを再起動します。
NGINX Plus Alpine Linuxモジュールパッケージをアップグレードしてください。$ apk update$ apk add nginx-module-fastly-nxp
NGINX サービスを再起動します。
RHEL、CentOS、Amazon Linux、その他の RHEL 派生ディストリビューションでモジュールをアップグレードする
重要 :
Amazon Linux 2 をご利用のお客様は、
sigsci.repoの
baseurlが
https://yum.signalsciences.net/release/amazon/2/$basearchに設定されていることを確認する必要があります。
[sigsci_release]name=sigsci_releasebaseurl=https://yum.signalsciences.net/release/amazon/2/$basearchgpgcheck=1repo_gpgcheck=1enabled=1gpgkey=https://yum.signalsciences.net/release/gpgkey https://dl.signalsciences.net/sigsci-agent/gpg.keysslverify=1sslcacert=/etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) およびその派生システム (例 : CentOS) 上の NGINX 用 Next-Gen WAF NGINX モジュールを NGINX のバージョンにアップグレードするには、適切なパッケージで次の手順に従ってください。
- 安定版
- メインライン
- ディストリビューション提供
- NGINX Plus
NGINX モジュールパッケージをアップグレードします。$ sudo yum update$ sudo yum install nginx-module-fastly-nxs
NGINX サービスを再起動します。
NGINX モジュールパッケージをアップグレードします。$ sudo yum update$ sudo yum install nginx-module-fastly-nxm
NGINX サービスを再起動します。
NGINXモジュールパッケージをアップグレードしてください。$ sudo yum update$ sudo yum install nginx-module-fastly-nxd
NGINX サービスを再起動します。
NGINX Plusモジュールパッケージをアップグレードしてください。$ sudo yum update$ sudo yum install nginx-module-fastly-nxp
NGINX serviceを再起動してください。
Ubuntu および Debianシステムでモジュールをアップグレードする
Ubuntu および Debianシステムで Next-Gen WAF NGINX モジュールを NGINX のバージョンにアップグレードするには、適切なパッケージで次の手順に従ってください。
- 安定版
- メインライン
- ディストリビューション提供
- NGINX Plus
NGINX モジュールパッケージをアップグレードします。$ sudo apt-get update$ sudo apt-get install nginx-module-fastly-nxs
NGINX サービスを再起動します。
NGINX モジュールパッケージをアップグレードします。$ sudo apt-get update$ sudo apt-get install nginx-module-fastly-nxm
NGINX サービスを再起動します。
NGINXモジュールパッケージをアップグレードしてください。$ sudo apt-get update$ sudo apt-get install nginx-module-fastly-nxd
NGINX サービスを再起動します。
NGINX Plusモジュールパッケージをアップグレードしてください。$ sudo apt-get update$ sudo apt-get install nginx-module-fastly-nxp
NGINX serviceを再起動してください。
nginx-module-fastly パッケージに切り替える
既存のインストールで
nginx-module-sigsci パッケージのいずれかを使用している場合は、次の手順を実行して
nginx-module-fastly パッケージのいずれかに切り替えることができます。
前提条件
nginx-module-fastlyパッケージに切り替える前に、以下の手順が完了していることを確認してください。
- Debian／Ubuntu
- RHEL / CentOS / Amazon
- Alpine Linux
以下のコマンドを実行して、最新のパッケージにアクセスできることを確認してください。root パスワードを入力するように求められます。$ sudo apt-get update
NGINX のバージョンとパッケージソースを特定します。「NGINX のバージョンを特定する」セクションを参照してください。
次のコマンドを実行して、使用しているNext-Gen WAFモジュールを確認してください。必ずバージョンとそれが
-nxoまたは
-nxpモジュールかどうかを記録してください。この情報は、今後のステップで必要になります。$ apt list --installed | grep module-sigsci
次のコマンドを実行して、最新のパッケージにアクセスできることを確認します。root パスワードを入力するように求められます。$ sudo yum update
NGINX のバージョンとパッケージソースを特定します。「NGINX のバージョンを特定する」セクションを参照してください。
次のコマンドを実行して、使用しているNext-Gen WAFモジュールを確認してください。必ずバージョンとそれが
-nxoまたは
-nxpモジュールかどうかを記録してください。この情報は、今後のステップで必要になります。$ yum list installed | grep module-sigsci
以下のコマンドを実行して、最新のパッケージにアクセスできることを確認してください。$ apk update
NGINX のバージョンとパッケージソースを特定します。「NGINX のバージョンを特定する」セクションを参照してください。
次のコマンドを実行して、使用しているNext-Gen WAFモジュールを確認してください。必ずバージョンとそれが
-nxoまたは
-nxpモジュールかどうかを記録してください。この情報は、今後のステップで必要になります。$ apk list --installed | grep module-sigsci
パッケージを交換する
Linux のディストリビューションに応じて、次のコマンドを実行します。前の手順で決定したように、
nginx-module-sigsci-nxoまたは
nginx-module-sigsci-nxpの代わりに
<sigsci-module>を置き換えます。
$ sudo apt-get remove <sigsci-module>$ sudo yum remove <sigsci-module>$ apk del <sigsci-module>
- Debian／Ubuntu
- RHEL / CentOS / Amazon
- Alpine Linux
/etc/nginx/nginx.conf内の古い
sigsci_module.soの
load_moduleコマンドを削除します。次の行を探して削除します。Fastly パッケージは共有オブジェクトの名前を
ngx_http_fastly_module.soに変更しました。load_module /etc/nginx/modules/ngx_http_sigsci_module.so;
前の手順で記録したNGINXのバージョンとFastlyモジュールを使用して、NGINXのバージョンに適したNGINXダイナミックモジュールのバリエーションをインストールします。モジュールのバリエーションについては、「 NGINXモジュールのバリエーションを選ぶ」をご覧ください。
SELinux を使用している場合は、SELinux ポリシーを更新します。
NGINX のバージョンを特定する
正しいバージョンの NGINX ネイティブモジュールをインストールするには、NGINX のバージョンと NGINX のソースを特定する必要があります。NGINX のバージョンを特定するには、次の手順に従ってください。
- Debian / Ubuntu
- RHEL / CentOS / Amazon
- Alpine Linux
以下のコマンドを実行して、インストールされているバージョンを確認してください。
$ apt list --installed | grep nginx
Debian および Ubuntu では、パッケージ名
nginx の次に
/ 文字が続き、その後にパッケージの元のリポジトリの名前が続きます。
nginx/nginx と表示されている場合は、
Nginx.org が提供する NGINX のバージョンを使用していることを意味します。
nginx/stable や
nginx/noble-updates などと表示されている場合は、ディストリビューション提供バージョンの NGINX を使用しています。パッケージとリポジトリの情報に続いて、NGINX のバージョン (例 :
1.24.0) が表示されます。例えば、以下は Ubuntu リポジトリからインストールされた NGINX のバージョン1.24.0 を示しています。
$ apt list --installed | grep nginx
nginx/noble-updates,noble-security,now 1.24.0-2ubuntu7.3 arm64 [installed]
以下のコマンドを実行して、インストールされているバージョンを確認してください。
$ yum list installed | grep nginx
パッケージ名とアーキテクチャは1列目に表示されます。2列目はインストールされている NGINX のバージョンを示します。3列目は NGINX のソースを示します。
@nginx-stable または
@nginx-mainline と表示されている場合は、
Nginx.org によって提供される NGINX を使用しています。他の内容が表示されている場合は、ディストリビューション提供のパッケージを使用しています。例えば、以下は NGINX の安定版リポジトリからインストールされた NGINX のバージョン 1.28.0 を示しています。
$ yum list installed | grep nginxnginx.aarch64 2:1.28.0-1.el9.ngx @nginx-stable
以下のコマンドを実行して、インストールされているバージョンを確認してください。
$ nginx -v
NGINX が
nginx.org からインストールされたか、Alpine Linux リポジトリからインストールされたかを確認します。Alpine Linux のパッケージマネージャーは、パッケージがどのリポジトリからインストールされたかに関する情報を直接保存しませんが、
/etc/apk/repositories に
nginx.org のエントリがある場合は、NGINX が Alpine Linux ではなく
nginx.org からインストールされたことを示します。
モジュールのバージョンを特定する
パッケージファイル名のバージョンは、モジュールパッケージが動作するようにビルドされる NGINX のバージョンです。モジュールのバージョンを特定するには、ディストリビューションに適したパッケージツールを使用してパッケージをクエリする必要があります。モジュールのバージョンは
Description: フィールドに表示されます。
- Alpine Linux
- Debian／Ubuntu
- RHEL / CentOS / Amazon
Alpine Linux システムでインストールされたパッケージの説明をクエリするには、
apk info -d <package name> を使用します。例 :
$ apk info -d nginx-module-fastly-nxs
出力は次のようになります。
nginx-module-fastly-nxs-1.24.0-r1201 description:Fastly module v1.2.0 for Nginx 1.24.0
Alpine Linuxは、ダウンロードされたがインストールされていないパッケージのメタデータのクエリをサポートしていません。
Ubuntu および Debian システムでインストールされたパッケージをクエリするには、
apt-cache show <package name> を使用します。https://dl.security.fastly.com からダウンロードしたパッケージをクエリするには、
dpkg-deb -I <file name> を使用します。例 :
$ dpkg-deb -I nginx-module-fastly-nxs_1.24.0-1201_amd64.deb
出力は次のようになります。
new Debian package, version 2.0.size 49434 bytes: control archive=461 bytes. 1 bytes, 0 lines conffiles 365 bytes, 11 lines control 80 bytes, 1 lines md5sumsPackage: nginx-module-fastly-nxsVersion: 1.24.0-1201Section: miscPriority: optionalArchitecture: amd64License: Copyright 2014-2025 Fastly, Inc. Proprietary and Confidential.Maintainer: Fastly Support <support@fastly.com>Installed-Size: 137Depends: nginx-r1.24.0Homepage: https://docs.fastly.com/guides/next-gen-waf/Description: Fastly module v1.2.0 for Nginx 1.24.0
RHEL、CentOS、Amazon Linux では RPM パッケージマネージャーが使用されます。インストールされたパッケージをクエリするには、
rpm -qi <package name> を使用します。https://dl.security.fastly.com からダウンロードしたパッケージをクエリするには、
rpm -qip <file name> を使用します。例 :
$ rpm -qip nginx-module-fastly-nxm-1.27.4-1201.aarch64.rpm
出力は次のようになります。
Name : nginx-module-fastly-nxmVersion : 1.27.4Release : 1201Architecture: aarch64Install Date: (not installed)Group : (none)Size : 142064License : Copyright 2014-2025 Fastly, Inc. Proprietary and Confidential.Signature : RSA/SHA256, Thu Jan 1 00:00:00 1970, Key ID d292629db61c0150Source RPM : nginx-module-fastly-nxm-1.27.4-1201.src.rpmBuild Date : Wed Apr 2 01:03:15 2025Build Host : ip-172-16-1-199Packager : Fastly Support <support@fastly.com>Vendor : Fastly, Inc.URL : https://docs.fastly.com/guides/next-gen-waf/Summary : Fastly module for NginxDescription : Fastly module 1.20.0 for Nginx 1.27.4Fastly module for Nginx