AWS Lambda

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{ "Version" : "2012-10-17" , "Statement" : [ { "Effect" : "Allow" , "Principal" : { "AWS" : "arn:aws:iam::role/service-role/YOUR_LAMBDA_FUNCTION_ROLE" } , "Action" : "secretsmanager:GetSecretValue" , "Resource" : "*" } ] }