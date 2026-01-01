Heroku のインストール
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Next-Gen WAF エージェントは、Heroku とともにデプロイできます。インストールのプロセスは、どの言語ビルドパックとも互換性があります。
前提条件
エージェントにアクセスさせたいサイトのエージェントキーをコピーします。エージェントキーは、Next-Gen WAF エージェントパッケージを設定する際に使用します。
インストール
Heroku にログインします。$ heroku login
Fastly のいずれかの Web サイトから、Signal Sciencesビルドパックをアプリケーション設定に追加します。
$ heroku buildpacks:add --index 1 https://dl.security.fastly.com/sigsci-heroku-buildpack/sigsci-heroku-buildpack_latest.tgz$ heroku buildpacks:add --index 1 https://dl.signalsciences.net/sigsci-heroku-buildpack/sigsci-heroku-buildpack_latest.tgz
- dl.security.fastly.com
- dl.signalsciences.net
特定のバージョンをインストールしたい場合は、インストールしたいバージョンの適切なパスを使用してください。
$ heroku buildpacks:add --index 1 https://dl.security.fastly.com/sigsci-heroku-buildpack/0.2.5/sigsci-heroku-buildpack-0.2.5.tgz$ heroku buildpacks:add --index 1 https://dl.signalsciences.net/sigsci-heroku-buildpack/0.2.5/sigsci-heroku-buildpack-0.2.5.tgz
- dl.security.fastly.com
- dl.signalsciences.net
ほとんどの場合、最新バージョンが適しています。
注 : Signal Sciences ビルドパックは、アプリケーションのプライマリビルドパックよりも先に実行する必要があります。
Procfileファイルで、既存の開始コマンドの前に
sigsci/bin/sigsci-startを追加します。web: sigsci/bin/sigsci-start YOUR-APPLICATION'S-START-COMMAND
例:web: sigsci/bin/sigsci-start node index.js
アプリケーションの環境変数にNext-Gen WAFエージェントのキーを追加します。$ heroku config:set SIGSCI_ACCESSKEYID=access-key-goes-here$ heroku config:set SIGSCI_SECRETACCESSKEY=secret-key-goes-here
アプリケーションをデプロイします。Heroku アプリケーションは通常、次のコマンドでデプロイされます。$ git add .$ git commit -m "my comment here"$ git push heroku main
設定
アプリケーションをデプロイするたびに、Heroku はエージェントに新しいランダムな名前を自動的に割り当てます。各デプロイのエージェント名は、
SIGSCI_SERVER_HOSTNAME環境変数を設定することで指定できます。$ heroku config:set SIGSCI_SERVER_HOSTNAME=agent-name
エージェントのアクセスログ記録は、
SIGSCI_REVERSE_PROXY_ACCESSLOG環境変数を設定することで有効にできます。$ heroku config:set SIGSCI_REVERSE_PROXY_ACCESSLOG /tmp/sigsci_access.log
ビルドパックは、デフォルトで最新バージョンの Next-Gen WAF エージェントをインストールします。インストールするエージェントのバージョンは、
SIGSCI_AGENT_VERSION環境変数を設定することで指定できます。$ heroku config:set SIGSCI_AGENT_VERSION=1.15.3
追加の設定オプションは、エージェント設定ページに記載されています。