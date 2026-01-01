エージェントのサポート終了ポリシー 日本語 English

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エージェントのバージョンには2年間のサポートサイクルがあり、2年以上経過したバージョンは四半期ごとに廃止または非推奨になります。機能が少ない古いバージョンを廃止することで、お客様にさらなる価値を提供する新しいバージョンのサポートと開発にリソースを集中させることができます。

エージェントのサポート終了ポリシーに基づき、

エージェントのサポート終了ポリシーはFastly プロダクトライフサイクルに準拠します。

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