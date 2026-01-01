エージェントのサポート終了ポリシー
- English
- 日本語
エージェントのバージョンには2年間のサポートサイクルがあり、2年以上経過したバージョンは四半期ごとに廃止または非推奨になります。機能が少ない古いバージョンを廃止することで、お客様にさらなる価値を提供する新しいバージョンのサポートと開発にリソースを集中させることができます。
エージェントのサポート終了ポリシーに基づき、
2年未満のエージェントバージョンをサポートしています。お客様がエージェントの古いバージョンを使用している場合、サポート対象外となり、新しいバージョンに含まれる新機能や統合にアクセスできません。
2年以上経過しているエージェントバージョンは廃止し、サポートを終了します。サポートされていないエージェントバージョンでは、ルールの更新とブロックの決定は受信されません。廃止は1月末、4月、7月、10月の四半期ごとに行われます。
古いバージョンを使用している場合は、エージェントをサポートされているバージョンにアップグレードできます。エージェントのアップグレードについてサポートが必要な場合は、securitysupport@fastly.com までお問い合わせください。
エージェントのサポート終了ポリシーはFastly プロダクトライフサイクルに準拠します。