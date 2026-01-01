エージェントのインストール

Amazon で使用する Linux のバージョンを決定します : Amazon Linux 2023 または Amazon Linux 2. Amazon Linux 2 は CentOS 7 に最も類似しており、同じ設定を再利用します。Amazon Linux 2023 は、以前ほど厳密に CentOS を再現していません。これは複数のバージョンの Fedora と CentOS Stream 9. を組み合わせたものです。詳細については、Fedora との関係を参照してください。その結果、yum リポジトリの baseurl は、Amazon Linux 2023. のディストリビューション名とバージョン番号として amazon/2023 を使用します。