エージェントアラートの管理 日本語 English

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重要 : このガイドは、Next-Gen WAF コンソールにアクセスできる Next-Gen WAF のお客様のみが対象です。

エージェントアラートを使用すると、エージェントの定義されたしきい値の条件に達したときに、設定された統合を通じて通知を受け取ることができます。

前提条件

エージェントアラートを有効にする前に、まず少なくとも1つの統合を設定する必要があります。

エージェントアラートの有効化

エージェントアラートを有効にするには、以下の手順を実行してください。

Next-Gen WAF コンソールにログインします。 Sites メニューから、複数のサイトがある場合はサイトを選択します。 サイトナビゲーションバーの「エージェント」をクリックしてください。 アラートを管理をクリックします。 有効にしたいアラートの種類をクリックします。オプションは以下のとおりです。 平均RPS : 貴社 (アカウント) 内の全エージェントの平均リクエスト数/秒 (RPS) が、定義されたしきい値の条件を満たすと通知を送信します。

オンラインエージェント数 : オンラインエージェントの数が定義されたしきい値条件を満たすと通知を送信します。 ヒント： 両方のアラートを有効にする必要はおそらくありません。 エージェントアラートを編集をクリックします。 以下のように編集フィールドに入力します。 Description フィールドで、アラートの説明を必要に応じて修正します。

Metric メニューはデフォルトのままにしてください。

Operator メニューから、しきい値条件の演算子を選択します。

Metric メニューが Average RPS (all agents) に設定されている場合、RPS フィールドにしきい値条件に1秒あたりのリクエスト数を入力します。

Metric メニューが Online agents に設定されている場合は、 Count フィールドにしきい値条件にオンラインエージェント数を入力します。

Interval メニューから、評価間隔の長さを選択します。 Enabled スイッチをクリックして On にします。 Update agent alert をクリックします。

エージェントアラートの無効化

エージェントアラートを無効にするには、以下の手順を実行してください。

Next-Gen WAF コンソールにログインします。 Sites メニューから、複数のサイトがある場合はサイトを選択します。 サイトナビゲーションバーの「エージェント」をクリックしてください。 Manage Alerts をクリックします。 無効にしたいエージェントアラートをクリックしてください。 エージェントアラートを編集をクリックします。 Enabled スイッチをクリックして Off にします。 Update agent alert をクリックします。

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