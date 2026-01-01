エッジ WAF のデプロイを Next-Gen WAF コンソールを使用して設定する 日本語 English

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重要: このガイドは、Next-Gen WAF コンソールにアクセスできる Next-Gen WAF のお客様のみが対象です。Fastly コンソールで Next-Gen WAF プロダクトにアクセスできる場合は、Fastly コンソールを使用したエッジ WAF デプロイガイドをご覧ください。

エッジ WAF をデプロイした後、以下の操作を行うことができます:

WAF に送信されるトラフィックの割合を変更する

エッジ WAF が検査するトラフィック量は、 Enabled ディクショナリキーを使ってコントロールできます。この値は Edge_Security ディクショナリで使用可能であり、配信サービスをアタッチすると自動的に作成されます。

デフォルト値は0で、0より大きい数字は検査対象のトラフィックの割合を表します。つまり、 Edge_Security の Edge dictionary の値を変更しない限り、WAF は有効になりますが、トラフィックは検査されません。値を100に設定すると、すべてのトラフィック (100%) がエッジ WAF を通過します。値が100未満の場合は、指定されたパーセンテージのランダムサンプルがエッジ WAF を介して送信されます。

ヒント : > Edge_Security Edge dictionary が DISABLED フィールドを使用しなくなったため、WAF によるトラフィックの検査を一切行わない場合は、 Enabled を0 に設定してください。あるいは、コンソールを使用してエッジ WAF のブロックおよびログ記録行動を制御するか、エージェント設定を完全に無効化することも可能です。

ヘッダーによる検査のカスタマイズ

X-SigSci- ヘッダーを使用して、Next-Gen WAF にリクエストの検査を強制したり、検査を無効にしたり、初期検査をスキップしたりすることができます。

Fastly CDN サービスを別のサイト (ワークスペース) に再マッピングする

Fastly service を別のサイト (ワークスペース) に再割り当てするには、次の手順を実行します。

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