ログストリーミング: SFTP

Fastly のリアルタイムログストリーミング機能では、Secure Shell (SSH) プロトコルのセキュアファイル転送サブシステムである SFTP にログファイルを送信することができます。Fastly の SFTP エンドポイントは、パスワードベースの認証と SSH の公開鍵認証の両方をサポートしていますが、SSH の公開鍵認証の方が優先されます。SSH の公開鍵認証についての詳細や、公開鍵と秘密鍵のペアを生成する方法についてはこちらのガイドをご覧ください。

Fastly ではサードパーティのサービスに関する直接のサポートは行っておりません。詳細については、Fastly のご利用規約をご覧ください。

SFTP をログエンドポイントとして追加する

以下の手順で SFTP をログエンドポイントとして追加します。