ログストリーミング: Syslog
Fastlyのリアルタイムログストリーミング機能では、Syslog ベースのログソフトウェアにログファイルを送信することができます。Syslog は、メッセージログに広く使用されている規格です。
Fastly ではサードパーティのサービスに関する直接のサポートは行っておりません。詳細については、Fastly のご利用規約をご覧ください。
Syslog をログエンドポイントとして追加する
以下の手順で syslog をログエンドポイントとして追加します。
- Deliver サービス
- Compute サービス
リモートログストリーミングの設定に関するガイドをご確認ください。
- Syslog エリアで、Create endpoint をクリックします。
- 以下の要領で Create a Syslog endpoint ページの各フィールドに入力します。
Name フィールドに分かりやすいエンドポイントの名前を入力します。
Placement セクションでは、生成される VCL にログコールが配置される場所を選択します。有効な値は Format Version Default そして None です。詳細については、ログ配置の変更に関するガイドをご覧ください。
Log format フィールドには、ログ形式に使用する Apache 形式の文字列や VCL 変数を任意で入力します。詳細については、形式例のセクションをご覧ください。
- Syslog address フィールドには、ログが送信されるドメイン名や IP アドレスとポートを入力します。このポートが Fastly から受信した TCP トラフィックを受信できることを確認してください。詳細についてはファイアウォールへの考慮事項のセクションを参照してください。
- (オプション) Token フィールドに、各ログ行の前に送信する文字列プリフィックス (行プリフィックス) を入力します。トークンを送信するには、ログ行形式が Blank 以外の形式に設定されていることを確認してください。
- syslog のエンドポイントの暗号化を無効にするには、TLS メニューから No を、有効にするには Yes を選択します。Yes を選択すると、追加の TLS フィールドが表示されます。
TLS hostname フィールドに、ログの送信先サーバーの証明書を検証するためのホスト名を任意で入力します。これは、証明書のサブジェクト代替名 (SAN) フィールドの1つと同じである必要があります。コモンネーム (CN) はサポートされていません。このフィールドは、Use TLS メニューから Yes を選択した場合にのみ表示されます。
- (オプション) TLS CA certificate フィールドには、オリジンサーバーの証明書が有効であることを確認するために使用する認証局 (CA) の証明書をコピー＆ペーストしてください。アップロードする証明書は PEM 形式である必要があります。周知の認証局によって署名されてない場合には、証明書をアップロードすることを検討してください。TLS 証明書が周知の認証局によって署名されていれば、必要ありません。このフィールドは、Use TLS メニューから Yes を選択した場合にのみ表示されます。
- (オプション) TLS client certificate フィールドには、オリジンサーバーへの認証に使用する TLS クライアント証明書をコピー ＆ ペーストしてください。アップロードする TLS クライアント証明書は、PEM 形式で、クライアント証明書を添付する必要があります。TLS クライアント証明書により、Fastly が接続を実行していることをサーバーが認証できるようになります。このフィールドは、Use TLS メニューから Yes を選択した場合にのみ表示されます。
- (オプション) TLS client key フィールドには、バックエンドサーバーへの認証に使用する TLS クライアントキーをコピー & ペーストしてください。アップロードする TLS クライアントキーは、PEM 形式で、TLS クライアント証明書を添付する必要があります。TLS クライアントキーにより、Fastly が接続を実行していることをサーバーが認証できるようになります。このフィールドは、Use TLS メニューから Yes を選択した場合にのみ表示されます。
- (オプション) ログライン形式を変更するには、Advanced options をクリックします。
Select a log line format のセクションで、ログメッセージのログライン形式を選択します。詳細については、ログライン形式の変更に関するガイドをご覧ください。これは、Syslog 設定と互換性がある必要があります。
Create をクリックして新規のログエンドポイントを作成します。
Activate をクリックして設定への変更をデプロイします。
フォーマットの例
以下に示すのは、Syslog にデータを送信する書式指定文字列の例です。書式指定文字列の詳細については、こちらをご覧ください。
{ "timestamp": "%{strftime(\{"%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z"\}, time.start)}V", "client_ip": "%{req.http.Fastly-Client-IP}V", "geo_country": "%{client.geo.country_name}V", "geo_city": "%{client.geo.city}V", "host": "%{if(req.http.Fastly-Orig-Host, req.http.Fastly-Orig-Host, req.http.Host)}V", "url": "%{json.escape(req.url)}V", "request_method": "%{json.escape(req.method)}V", "request_protocol": "%{json.escape(req.proto)}V", "request_referer": "%{json.escape(req.http.referer)}V", "request_user_agent": "%{json.escape(req.http.User-Agent)}V", "response_state": "%{json.escape(fastly_info.state)}V", "response_status": %{resp.status}V, "response_reason": %{if(resp.response, "%22"+json.escape(resp.response)+"%22", "null")}V, "response_body_size": %{resp.body_bytes_written}V, "fastly_server": "%{json.escape(server.identity)}V", "fastly_is_edge": %{if(fastly.ff.visits_this_service == 0, "true", "false")}V}
セパレーターや静的文字列の追加
以下の方法で、syslog のエンドポイント形式にセパレーターや任意の文字列を挿入します。
- 以下のフィールドを使用して新しいヘッダーを作成します。
- Type メニューから Request を選択し、Action メニューから Set を選択します。
- Destination フィールドには、適切なヘッダー名を入力します (例:
http.X-Separator)。
- Source フィールドには、任意の特別な文字列や文字列を入力します (例:
"|")。
- 特定のプロバイダーのログ形式ボックスで新しいヘッダー変数を参照します (例:
req.http.X-Separator)。
Syslog の機能と重要度
Syslog の出力には、以下のような機能と重要度の値が含まれます。
facility: local0severity: info
ファイアウォールへの考慮事項
Syslog はセキュリティ機能が制限されています。このため、syslog サーバーにファイアウォールを作成・設定したポートでは、Fastly のアドレスブロックからの TCP トラフィックのみを受け入れるようにすることをお勧めします。Fastly の IP アドレスブロックのリストは動的なので、可能な限りプログラムから取得することをお勧めします。