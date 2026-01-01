ログストリーミング: FTP 日本語 English

Fastly のリアルタイムログストリーミング機能は、パスワードで保護された匿名の FTP サーバーにログファイルを送信することができます。

Fastly ではサードパーティのサービスに関する直接のサポートは行っておりません。詳細については、Fastly のご利用規約をご覧ください。

FTP をログエンドポイントとして追加する

以下の手順で FTP をログエンドポイントとして追加します。