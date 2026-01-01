ログストリーミング: HTTPS 日本語 English

Fastly のリアルタイムログストリーミング機能によって、HTTPS エンドポイントにログファイルを送信することができます。

Fastly ではサードパーティのサービスに関する直接のサポートは行っておりません。詳細については、Fastly のご利用規約をご覧ください。

前提条件

HTTPS エンドポイントにログを送信する際、Fastly は 周知のパスで HTTP チャレンジを使用して、URL 欄に指定されたドメイン名を管理していることを証明する必要があります。例えば、URL フィールドが foo.example.com/some/log/path の場合、以下のチャレンジパスは 200レスポンスを送信しなければなりません。

foo.example.com/.well-known/fastly/logging/challenge

レスポンスには、Fastly サービス ID の SHA-256 の16進表記を含める必要があり、それはレスポンスの中の独立した行に表示されなければなりません。例:

$ sha256sum <SERVICEID> ef537f25c895bfa782526529a9b63d97aa631564d5d789c2b765448c8635fb6c

複数のサービス ID を使用する場合は、そのチャレンジボディに複数の16進法の (sha256) 行を追加することができます。また、行内でアスタリスク ( * ) を使用すると、任意のサービスが HTTP エンドポイントに投稿できるようになります。例:

ef537f25c895bfa782526529a9b63d97aa631564d5d789c2b765448c8635fb6c 06ae6402e02a9dad74edc71aa69c77c5747e553b0840bfc56feb7e65b23f0f61 *

ログエンドポイントとして HTTPS を追加する

次の指示に従って、ログエンドポイントとして HTTPS を追加してください。

Deliver サービス Compute サービス リモートログストリーミングの設定に関するガイドをご確認ください。 HTTPS エリアで、Create endpoint をクリックします。 Create an HTTPS endpoint フィールドに次のように入力します。 Name フィールドに分かりやすいエンドポイントの名前を入力します。

Placement セクションでは、生成される VCL にログコールが配置される場所を選択します。有効な値は Format Version Default そして None です。詳細については、ログ配置の変更に関するガイドをご覧ください。

Log format フィールドには、ログ形式に使用する Apache 形式の文字列や VCL 変数を任意で入力します。詳細については、形式例のセクションをご覧ください。

URL フィールドに、ログデータの送信先となる URL を入力します (例: https://logs.example.com/ )。

フィールドに、ログデータの送信先となる URL を入力します (例: )。 (オプション) Maximum logs フィールドに、バッチとして送信するログの最大数を入力します。

フィールドに、バッチとして送信するログの最大数を入力します。 (オプション) Maximum bytes フィールドには、ログバッチの最大サイズを入力します。 Advanced options をクリックして、以下のようにフィールドにすべて入力します。 (オプション) Content type フィールドには、ログを送信する際に使用するコンテンツタイプを入力します (例: application/json )。

フィールドには、ログを送信する際に使用するコンテンツタイプを入力します (例: )。 (オプション) Custom header name フィールドには、ログを送信する際に使用するカスタムヘッダーを入力します (例: Authorization )。

フィールドには、ログを送信する際に使用するカスタムヘッダーを入力します (例: )。 (オプション) Custom header value フィールドには、ログを送信する際に使用するカスタムヘッダー値を入力します (例: Bearer <token> )。

フィールドには、ログを送信する際に使用するカスタムヘッダー値を入力します (例: )。 (オプション) Method エリアにて、適切な HTTP 方式を選択します。

エリアにて、適切な HTTP 方式を選択します。 JSON log entry format エリアにて、適切なログエントリー形式を選択します。JSON log entry format は、有効な JSON フォーマットを強制するものです。 Array of JSON を選択すると、JSON のログバッチを配列でラップします。 Newline delimited を選択すると、各 JSON ログエントリーをバッチ内の新しい行に配置します。

エリアにて、適切なログエントリー形式を選択します。JSON log entry format は、有効な JSON フォーマットを強制するものです。 を選択すると、JSON のログバッチを配列でラップします。 を選択すると、各 JSON ログエントリーをバッチ内の新しい行に配置します。 Select a log line format のセクションで、ログメッセージのログライン形式を選択します。詳細については、ログライン形式の変更に関するガイドをご覧ください。 Advanced options エリアの Using your own certificate authority (CA) セクションに次のように記入します。 (オプション) TLS Hostname フィールドには、ログエンドポイントサーバーの証明書を検証するホスト名を入力します。コモンネーム (CN) またはサブジェクト代替名 (SAN) のどちらかを入力してください。このフィールドは、Use TLS メニューから Yes を選択した場合にのみ表示されます。

フィールドには、ログエンドポイントサーバーの証明書を検証するホスト名を入力します。コモンネーム (CN) またはサブジェクト代替名 (SAN) のどちらかを入力してください。このフィールドは、Use TLS メニューから Yes を選択した場合にのみ表示されます。 (オプション) TLS CA certificate フィールドには、ログエンドポイントサーバーの証明書が有効であることの確認に使用する認証局 (CA) の証明書をコピー ＆ ペーストしてください。アップロードする証明書は PEM 形式である必要があります。周知の認証局によって署名されてない場合には、証明書をアップロードすることを検討してください。TLS 証明書が周知の認証局によって署名されていれば、必要ありません。このフィールドは、Use TLS メニューから Yes を選択した場合にのみ表示されます。

フィールドには、ログエンドポイントサーバーの証明書が有効であることの確認に使用する認証局 (CA) の証明書をコピー ＆ ペーストしてください。アップロードする証明書は PEM 形式である必要があります。周知の認証局によって署名されてない場合には、証明書をアップロードすることを検討してください。TLS 証明書が周知の認証局によって署名されていれば、必要ありません。このフィールドは、Use TLS メニューから Yes を選択した場合にのみ表示されます。 (オプション) TLS client certificate フィールドには、Fastly をログエンドポイントサーバーへ認証する際に使用する TLS クライアント証明書をコピー ＆ ペーストしてください。アップロードする TLS クライアント証明書は、PEM 形式で、クライアントキーを添付する必要があります。TLS クライアント証明書により、Fastly が接続を実行していることをログエンドポイントサーバーが認証できるようになります。このフィールドは、Use TLS メニューから Yes を選択した場合にのみ表示されます。

フィールドには、Fastly をログエンドポイントサーバーへ認証する際に使用する TLS クライアント証明書をコピー ＆ ペーストしてください。アップロードする TLS クライアント証明書は、PEM 形式で、クライアントキーを添付する必要があります。TLS クライアント証明書により、Fastly が接続を実行していることをログエンドポイントサーバーが認証できるようになります。このフィールドは、Use TLS メニューから Yes を選択した場合にのみ表示されます。 (オプション) TLS client key フィールドには、ログエンドポイントサーバーへの認証に使用する TLS クライアントキーをコピー ＆ ペーストしてください。アップロードする TLS クライアントキーは、PEM 形式で、TLS クライアント証明書を添付する必要があります。TLS クライアントキーにより、Fastly が接続を実行していることをログエンドポイントサーバーが認証できるようになります。このフィールドは、Use TLS メニューから Yes を選択した場合にのみ表示されます。 Create をクリックして新規のログエンドポイントを作成します。 Activate をクリックして設定への変更をデプロイします。 フォーマットの例 以下に示すのは、HTTPS ログエンドポイントにデータを送信する書式指定文字列の例です。書式指定文字列の詳細については、こちらをご覧ください。 { "timestamp": "%{strftime(\{"%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z"\}, time.start)}V", "client_ip": "%{req.http.Fastly-Client-IP}V", "geo_country": "%{client.geo.country_name}V", "geo_city": "%{client.geo.city}V", "host": "%{if(req.http.Fastly-Orig-Host, req.http.Fastly-Orig-Host, req.http.Host)}V", "url": "%{json.escape(req.url)}V", "request_method": "%{json.escape(req.method)}V", "request_protocol": "%{json.escape(req.proto)}V", "request_referer": "%{json.escape(req.http.referer)}V", "request_user_agent": "%{json.escape(req.http.User-Agent)}V", "response_state": "%{json.escape(fastly_info.state)}V", "response_status": %{resp.status}V, "response_reason": %{if(resp.response, "%22"+json.escape(resp.response)+"%22", "null")}V, "response_body_size": %{resp.body_bytes_written}V, "fastly_server": "%{json.escape(server.identity)}V", "fastly_is_edge": %{if(fastly.ff.visits_this_service == 0, "true", "false")}V }

ファイアウォールへの考慮事項

HTTPS エンドポイントのセキュリティ機能には制限があります。そのため、HTTP エンドポイントサーバーにファイアウォールを作成・設定したポートでは、Fastly のアドレスブロックからの TCP トラフィックのみを受け入れるようにすることをお勧めします。Fastly の IP アドレスブロックのリストは動的なので、可能な限りプログラムから取得することをお勧めします。