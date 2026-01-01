複数アカウントの管理 日本語 English

Fastly のマルチ・アカウント・ユーザー・アクセス機能を利用して、複数の Fastly アカウントへのアクセスを管理できます。複数の Fastly アカウントにユーザーとして招待されている場合、Fastly コントロールパネルからログアウトすることなく、それらのアカウントをすばやく切り替えることができます。 マルチ・アカウント・ユーザー・アクセス機能は、シングルサインオン (SSO) や2要素認証を使用する場合でもご利用いただけます。

Fastly と Next-Gen WAF コントロールパネルを切り替える場合は、 アプリケーションスイッチャー を使用して切り替えることができます。

アカウントへの招待を承諾する

お客様のアカウントに招待されたものの、Fastly のユーザーアカウントを持っていない場合は、受信したメールに記載されている手順に従ってユーザーアカウントを作成し、招待を承諾してください。

すでに Fastly のユーザーアカウントを所有している既存のユーザーの場合、ログインする度にアカウントに参加する招待が表示されます。Accept invitation をクリックすると、そのアカウントに自動的に追加されます。

アカウントを切り替える

アクセス可能なアカウント間を切り替える場合は、以下の手順に従ってください。

Fastly コントロールパネルにログインします。 ユーザークイックリンクのメニューから、Switch account をクリックします。 表示されるアカウントのリストから適切なアカウントを見つけ、Log in をクリックします。 パスワードが求められた場合は入力してください。 アカウントで2要素認証が有効になっている場合、モバイルデバイスに表示された有効期限付きの認証コードを入力し、Log in をクリックします。

デフォルトアカウントの設定

Fastly コントロールパネルにログインした際に自動的に表示されるデフォルトのカスタマーアカウントを設定することができます。

以下の手順でデフォルトのアカウントを設定できます。

Fastly コントロールパネルにログインします。 Account > Your accounts に移動します。 Your accounts セクションで、適切なアカウントを見つけ、Make default をクリックします。

次回ログインする際、デフォルトとして設定されたアカウントが自動的に選択されます。