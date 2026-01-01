ユーザーアカウントの追加と削除
- English
- 日本語
Fastly では、スーパーユーザーはユーザーを招待して、既存の Fastly アカウントに追加し、必要に応じて異なるロールと権限を割り当てることができます。アクセスを付与したくないユーザーがいれば、ユーザーアカウントを削除することもできます。
設定前の注意点
ユーザーアカウントの操作を開始する前に、以下の点に注意してください。
- ユーザーを Signal Sciences アカウントのみに追加する場合。 Fastly アカウントではなく Signal Sciences アカウントのみをお持ちの場合は、Next-Gen WAF のユーザー管理に関するガイドをご覧ください。
- 請求書の受領者を変更する場合。 請求連絡先に関する説明に従って、請求書の受領者を変更してください。
アカウントユーザーの追加
アカウントのユーザーを追加するには、招待メールの送信が必要です。 以下の手順に従って、アカウントへの招待を管理します。
ユーザーをアカウントに追加する
ユーザーをアカウントに招待する
Fastly コントロールパネルにログインします。
- Account > User management に移動します。
- Pending user invitations セクションにある Invite a user をクリックします。
- Email フィールドに、招待するユーザーのメールアドレスを入力します。
- ユーザーが招待を承諾したら、Role オプションからユーザーに割り当てるロールを選択します。
- (オプション) 以下を実行して、この Engineer ユーザーによる、選択したサービスへのアクセスを制限できます。
- CDN & Compute service access コントロールから、Limit access to selected services を選択します。
- Manage service access コントロールから、このユーザーにアクセスを許可する各サービスについて特定の権限レベルを選択します。特定のサービスを非表示にするには、権限を空白のままにします。
- (オプション) 以下を実行して、この Engineer ユーザーによる、選択したワークスペースへのアクセスを制限できます。
- Next-Gen WAF workspace access コントロールから、Limit access to selected workspaces を選択します。
- Manage service access コントロールから、該当するワークスペースの横にあるスイッチをクリックしてアクセスを許可します。
- Invite をクリックして、指定したメールに招待状を送信します。招待したユーザーのメールアドレスは、「Pending user invitations」セクションに表示され、招待が受理されるか、7日間が経過するまでこのセクションに表示されたままになります。
アカウント招待の再送信
受理されるか、有効期限が切れる前に保留中の招待状を再送するには、以下の手順に従ってください。
Fastly コントロールパネルにログインします。
- Account > User management に移動します。
- Pending user invitations セクションに表示されている、元の招待に関連するメールアドレスを見つけます。
- Options メニューから、Resend email を選択します。
アカウント招待を削除する
承諾される前、または有効期限が切れる前にアカウント招待を削除するには、以下の手順に従ってください。
Fastly コントロールパネルにログインします。
- Account > User management に移動します。
- Pending user invitations セクションに表示されている、元の招待に関連するメールアドレスを見つけます。
- Options メニューから、Delete invitation を選択します。
アカウントユーザーを削除する
アカウントからユーザーを削除するには、以下の手順に従ってください。
Fastly コントロールパネルにログインします。
Account > User management に移動します。
Active users セクションで、削除するユーザーの名前またはメールアドレスを見つけます。
削除するユーザーの右にある Options メニューをクリックして、表示されたメニューから Delete user を選択します。確認ウィンドウが表示されます。
そのユーザーのアカウントにアクティブな API トークンが関連付けられている場合は、Review this user's API tokens をクリックし、API トークンを手動で確認して無効にします。または、チェックボックスにチェックを入れて、ユーザーのすべての API トークンを自動的に無効にし、ユーザーを削除します。API トークンを削除すると、その認証情報を使用しているすべての統合が解除されます。 続行する前に、API トークンの使用に関するガイドを読み、統合に使用されている API トークンが変更済みであることを確認してください。
Confirm and Delete をクリックします。