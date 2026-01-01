ユーザーアカウントの追加と削除 日本語 English

Fastly では、スーパーユーザーはユーザーを招待して、既存の Fastly アカウントに追加し、必要に応じて異なるロールと権限を割り当てることができます。アクセスを付与したくないユーザーがいれば、ユーザーアカウントを削除することもできます。

設定前の注意点

ユーザーアカウントの操作を開始する前に、以下の点に注意してください。

ユーザーを Signal Sciences アカウントのみに追加する場合 。 Fastly アカウントではなく Signal Sciences アカウントのみをお持ちの場合は、Next-Gen WAF のユーザー管理に関するガイドをご覧ください。

。 Fastly アカウントではなく Signal Sciences アカウントのみをお持ちの場合は、Next-Gen WAF のユーザー管理に関するガイドをご覧ください。 請求書の受領者を変更する場合。 請求連絡先に関する説明に従って、請求書の受領者を変更してください。

アカウントユーザーの追加

アカウントのユーザーを追加するには、招待メールの送信が必要です。 以下の手順に従って、アカウントへの招待を管理します。

ユーザーをアカウントに追加する

ユーザーをアカウントに招待する

Fastly コントロールパネルにログインします。 Account > User management に移動します。 Pending user invitations セクションにある Invite a user をクリックします。 Email フィールドに、招待するユーザーのメールアドレスを入力します。 ユーザーが招待を承諾したら、Role オプションからユーザーに割り当てるロールを選択します。 (オプション) 以下を実行して、この Engineer ユーザーによる、選択したサービスへのアクセスを制限できます。 CDN & Compute service access コントロールから、 Limit access to selected services を選択します。

コントロールから、 を選択します。 Manage service access コントロールから、このユーザーにアクセスを許可する各サービスについて特定の権限レベルを選択します。特定のサービスを非表示にするには、権限を空白のままにします。 (オプション) 以下を実行して、この Engineer ユーザーによる、選択したワークスペースへのアクセスを制限できます。 Next-Gen WAF workspace access コントロールから、 Limit access to selected workspaces を選択します。

コントロールから、 を選択します。 Manage service access コントロールから、該当するワークスペースの横にあるスイッチをクリックしてアクセスを許可します。 Invite をクリックして、指定したメールに招待状を送信します。招待したユーザーのメールアドレスは、「Pending user invitations」セクションに表示され、招待が受理されるか、7日間が経過するまでこのセクションに表示されたままになります。

検索ボックスを使用して、特定のサービスまたはワークスペースを検索できます。 すべてのサービスまたはワークスペースへのアクセスを一度に有効または無効にするには、Grant access to all または Revoke access to all をクリックします。

アカウント招待の再送信

受理されるか、有効期限が切れる前に保留中の招待状を再送するには、以下の手順に従ってください。

Fastly コントロールパネルにログインします。 Account > User management に移動します。 Pending user invitations セクションに表示されている、元の招待に関連するメールアドレスを見つけます。 Options メニューから、Resend email を選択します。

アカウント招待を削除する

承諾される前、または有効期限が切れる前にアカウント招待を削除するには、以下の手順に従ってください。

Fastly コントロールパネルにログインします。 Account > User management に移動します。 Pending user invitations セクションに表示されている、元の招待に関連するメールアドレスを見つけます。 Options メニューから、Delete invitation を選択します。

アカウントユーザーを削除する

アカウントからユーザーを削除するには、以下の手順に従ってください。