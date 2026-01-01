Fastly にログインして使用する 日本語 English

このガイドは、Fastly アカウントまたは Fastly アカウントにリンクされている Signal Sciences アカウントをお持ちのお客様のみに適用されます。

Web ブラウザを使用してどこからでも Fastly コントロールパネルにログインすることができます。 ログインに問題がある場合は、ログインのトラブルシューティングに関するガイドを参照してください。

設定前の注意点

以下の点にご留意ください。

メールアドレスとパスワードでアカウントにログインする

https://manage.fastly.com/ または https://dashboard.signalsciences.net/ のいずれかのアカウントの適切なログインページにアクセスします。 Email フィールドに、アカウントに関連付けられたメールアドレスを入力します。 Continue をクリックします。 Password フィールドに、入力したメールアドレスに関連付けられたパスワードを入力します。 Log in をクリックします。 (オプション) アカウントで2要素認証が有効になっている場合、Authentication code フィールドに、モバイルデバイスの認証アプリで生成されたコードを入力します。 Complete login をクリックします。

最初にどちらのアカウントにログインするかに関係なく、複数の方法で Fastly のコントロールパネルと Next-Gen WAF のコントロールパネルを切り替えることができます。

スイッチャーメニュー は、ブラウザの上部に 3×3 の9つの正方形として表示されます。

Fastly のコントロールパネルがアクティブな状態でスイッチャーメニュー をクリックすると、新しいブラウザタブに Next-Gen WAF のコントロールパネルが開きます。 同様に、Next-Gen WAF のコントロールパネルがアクティブな状態でスイッチャーメニュー をクリックすると、新しいブラウザタブに Fastly のコントロールパネルが開きます。

また、プロファイルとセキュリティ設定の上に表示されるコントロールパネルリンクのいずれかをクリックすることで、コントロールパネルを切り替えることもできます。

アカウントのログアウト

アカウントからログアウトするには、以下のいずれかの操作を行います。