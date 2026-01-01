  1. Home
  2. Guides
  3. アカウント情報
  4. ユーザーとアクセスの管理

Fastly にログインして使用する

このガイドは、Fastly アカウントまたは Fastly アカウントにリンクされている Signal Sciences アカウントをお持ちのお客様のみに適用されます。

Web ブラウザを使用してどこからでも Fastly コントロールパネルにログインすることができます。 ログインに問題がある場合は、ログインのトラブルシューティングに関するガイドを参照してください。

設定前の注意点

以下の点にご留意ください。

  • パスワードマネージャーは最新の状態に保ってください。 ほとんどのパスワードマネージャーは、特定の Webサイトのドメインに応じて、データベースのエントリを関連付けています。 Fastly または Signal Sciences のアカウントのユーザー名とパスワードの組み合わせを保存しても、パスワードマネージャーは、ユーザーが追加または更新されたタイミングを知ることができません。常に手動でパスワードマネージャーに情報を入力し、更新する必要があります。
  • シングルサインオン (SSO) は、組織の設定ごとに強制されます。 組織がシングルサインオン (SSO) を有効にしている場合 (Fastly アカウントまたは Signal Sciences アカウントにて)、お客様は SSO で認証するように求められます。また、すでに認証されている場合は、自動的にサインインされます。 これには、Fastly アカウントにリンクされている他の Fastly アセットのログインが含まれます (例: サポートポータルログイン)。
  • Fastly サポートポータルアクセスでは、同じアカウントを使用します。 Fastly アカウントと同じ認証情報を使用して、Fastly サポートポータルにログインすることができます。
  • 2要素認証は、ユーザーまたは組織の設定ごとに強制されます。 ユーザーまたは組織が Fastly アカウントまたは Signal Sciences アカウントで二要素認証を有効にしている場合、ログインプロセスの一環として認証アプリによって生成されたコードを入力する必要があります。

メールアドレスとパスワードでアカウントにログインする

  1. https://manage.fastly.com/ または https://dashboard.signalsciences.net/ のいずれかのアカウントの適切なログインページにアクセスします。
  2. Email フィールドに、アカウントに関連付けられたメールアドレスを入力します。
  3. Continue をクリックします。
  4. Password フィールドに、入力したメールアドレスに関連付けられたパスワードを入力します。
  5. Log in をクリックします。
  6. (オプション) アカウントで2要素認証が有効になっている場合、Authentication code フィールドに、モバイルデバイスの認証アプリで生成されたコードを入力します。
  7. Complete login をクリックします。

アプリケーション・コントロール・パネル間の切り替え

最初にどちらのアカウントにログインするかに関係なく、複数の方法で Fastly のコントロールパネルと Next-Gen WAF のコントロールパネルを切り替えることができます。

スイッチャーメニュー ワッフルアイコン は、ブラウザの上部に 3×3 の9つの正方形として表示されます。

Fastly コントロールパネルのスイッチャーメニュー

Next-Gen WAF コントロールパネルのスイッチャーメニュー

Fastly のコントロールパネルがアクティブな状態でスイッチャーメニュー ワッフルアイコン をクリックすると、新しいブラウザタブに Next-Gen WAF のコントロールパネルが開きます。 同様に、Next-Gen WAF のコントロールパネルがアクティブな状態でスイッチャーメニュー ワッフルアイコン をクリックすると、新しいブラウザタブに Fastly のコントロールパネルが開きます。

また、プロファイルとセキュリティ設定の上に表示されるコントロールパネルリンクのいずれかをクリックすることで、コントロールパネルを切り替えることもできます。

プロファイルとセキュリティ設定 (Fastly と Next-Gen WAF のコントロールパネルへのリンクが上部に表示)

アカウントのログアウト

アカウントからログアウトするには、以下のいずれかの操作を行います。

  • Fastly アカウントからログアウトするには、user quick links menu から Sign out を選択します。
  • Signal Sciences アカウントからログアウトするには、My Profile menu から Sign out を選択します。
Fastly
© Fastly 2026