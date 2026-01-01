Fastly マーケティングメールの配信停止 日本語 English

Fastly から正当なマーケティングコミュニケーションまたはプロモーションと思われるメールを受け取られた場合、メールに記載されている配信停止のリンクをクリックするか、または abuse@fastly.com に転送することで、いつでもこれらのメール配信サービスからオプトアウトできます。support@fastly.com からのメールは引き続き送信されます。

その他の未承諾メールへの対応

Fastly アカウントを作成していない場合でも、Fastly によって送信されたものではない、または Fastly とは関係のない未承諾メールを受け取る可能性があります。これらの望ましくないメールは、なりすましメールを使用したもので、あたかも Fastly が送信したように見せかけたものです。正当なものであるという印象を与えるため、Fastly Webサイトへのリンクが含まれている場合もあります。

Fastly のメールサーバーから送信されたメールでない限り、Fastly がこれらのスパムメールの送信を止めることはできません。これらのメッセージを完全にブロックするには、お使いのメールプロバイダーから提供されるスパム対策を使用する必要があります。