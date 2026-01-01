  1. Home
イベントログでサービスアクティビティを確認する

イベントログには、サービスに関連するイベントが記録されます。適切なユーザーロールと権限があれば、イベントログを使用して、どのサービスレベルが誰によって変更されたのかを判断することができます。 例えば、あるサービスの最新バージョンを有効にしたユーザーや、最近おこなわれたサービス構成設定に対する変更などを確認できます。

Fastly アカウントのアクティビティのモニタリングについては、監査ログに関する Fastly のガイドをご覧ください。 Fastly を通過するデータのモニタリングについては、Fastly のリアルタイムログストリーミング機能に関する Fastly のガイドをご覧ください。

サービスのイベントログにアクセスする手順は次のとおりです。

  1. Fastly コントロールパネルにログインします。

  2. Home ページから、適切なサービスを選択します。検索ボックスで ID、名称、ドメインによる検索が行えます。

サービスに関連する間近の20件のイベントが、ページの下部にあるイベントログエリアに表示されます。

2021年6月22日現在、イベントログデータの保持期間は1年 (365日) です。
