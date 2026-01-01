会社プロファイルの詳細を変更する
Fastly ではアカウントの作成後に、会社の名前や住所、登録されている会社のアカウント所有者、特定の社内連絡用に作成した連絡先など、会社に関する詳細の大半を変更できます。
カスタマー ID はアカウント作成時に自動的に生成され、編集することはできません。
会社プロファイルの詳細を閲覧・変更できるユーザー
エンジニアのロールに割り当てられているユーザーは、会社プロファイルの詳細を閲覧することができます。アカウント所有者またはスーパーユーザーのロールが割り当てられているユーザーのみが、会社プロファイルの詳細を変更することができます。
アカウントの会社設定の変更
Fastly では、アカウントの作成後、会社名、所有者、住所などのアカウントの会社設定をいつでも変更することができます。
Fastly Web インターフェースにログインし、ナビゲーション サイドバーから Account を選択します。
- Company settings セクションにある Company name フィールドで、現在の会社名を新しい会社名へと置き換えます。これが、毎月の請求書に表示される会社名になります。
- Owner メニューで、利用可能な名前から新しい会社の所有者を選択します。
- Address (optional) フィールドで、既存の会社の住所を新しい住所に置き換えます。
- アカウントへのアクセスを許可する IP アドレスの範囲を定義するには、IP 許可リストを有効化または無効にする手順に従ってください。
- Update Company をクリックします。
会社連絡先を作成する
Fastly ではさまざまな会社連絡先を設定して、会話やリクエストを組織内の適切な担当者にルーティングすることができます。新しい会社連絡先を作成するには、以下の手順に従ってください。
Fastly Web インターフェースにログインし、ナビゲーション サイドバーから Account を選択します。
Company contacts セクションで、Add contact をクリックします。
Select contact type メニューから、作成する会社の連絡先タイプを選択します。
- Primary: アカウントの更新や決定 (新しいプロダクトの採用など) について、Fastly が組織の誰かと話し合う必要があるときの連絡先を指定するにはこのオプションを選択してください。
- Technical: プロダクトの変更 (リタイヤや非推奨など) について、Fastly がお客様のサービスを変更できる組織の担当者と話し合う必要があるときの連絡先を指定するにはこのオプションを選択してください。
- Security: セキュリティ関連の脆弱性やインシデントについて、Fastly が組織の誰かと話し合う必要があるときの連絡先を指定するにはこのオプションを選択してください。
- Emergency: 緊急時に重大度の高い問題について、Fastly が組織の誰かと話し合う必要があるときの連絡先を指定するには、このオプションを選択してください。
- Billing: 組織の誰かに請求書を送信する際、またはアカウントレベルで請求されるコストベースのトレーニングの確認が必要な場合に、Fastly が組織の誰かと話し合う必要があるときの連絡先を指定するにはこのオプションを選択してください。
- Third-Party Reports: コンプライアンス関連の問題 (DMCA、GDPR など) について、Fastly が組織の誰かと話し合う必要があるときの連絡先を指定するにはこのオプションを選択してください。
各連絡先タイプの連絡先を指定するには、Name メニューから連絡先の氏名を選択します。
組織の連絡先の中には、Fastly のアカウント上必要としないものもあります。その場合には、コントロールから選択できなくなっています。Enter contact manually をクリックすると、すべての会社連絡先フィールドに手動で情報を入力することができます。
- (オプション) Phone number フィールドに、選択したユーザーと連絡をとるための電話番号を入力します。
- Add をクリックします。連絡先の情報が表示されます。
会社の連絡先情報は追加・削除することはできますが、変更することはできません。そのタイプの企業の連絡先に少なくとも1つのエントリーを追加すると、同じタイプに対して別の人を追加して置き換えるまでは、その連絡先を削除することはできません。連絡先情報を更新するには、Remove リンクでその連絡先エントリーを削除し、会社の連絡先リストに再度追加する必要があります。割り当てている連絡先がアカウントユーザーから削除されると、その連絡先はシステムから自動的に削除されます。