パスワードの変更とリセット

すべてのユーザーは、自分のパスワードを変更またはリセットできます。スーパーユーザーのロールが割り当てられている場合、現在会社に関連付けられているユーザーのパスワードをリセットすることができます。

設定前の注意点

以下の点に注意してください。

Fastly では、パスワードの強度とセキュリティを確認するにあたり、米国標準技術局から提供されているガイドラインに従っています (詳細については NIST SP 800-63B をご覧ください)。

ほとんどのパスワードマネージャーは、データベースのエントリを特定のWebサイトのドメインに関連付けています。Fastly または Signal Sciences のアカウントのユーザー名とパスワードの組み合わせを保存しても、パスワードマネージャーは、ユーザーが追加または更新されたタイミングを知ることができません。常に手動でパスワードマネージャーに情報を入力し、更新する必要があります。

お客様の組織がシングルサインオンを設定すると、既存ユーザーのパスワードはすべて削除され、アクティブなセッションは期限切れになります。 SSO の有効化に関連付けられたパスワードリセット要件がある場合、その時点で通知されます。

パスワードの変更

お客様のアカウントに現在関連付けられているパスワードを変更するには、以下の手順に従ってください。

アカウントの適切なログインページに移動します。 Fastly アカウントのみをお持ちの場合は、https://manage.fastly.com/ からログインしてください。

Signal Sciences アカウントのみをお持ちの場合は、https://dashboard.signalsciences.net/ からログインしてください。

Fastly アカウントと Signal Sciences アカウントの両方をお持ちの場合は、https://manage.fastly.com/ からログインして下さい。 Change password をクリックします。 以下のように記入してください。 Current password フィールドに既存のパスワードを入力します。

フィールドに既存のパスワードを入力します。 New password フィールドに新しいパスワードを入力します。

フィールドに新しいパスワードを入力します。 Confirm password フィールドに新しいパスワードをもう一度入力します。 Change Password をクリックすると変更内容が保存されます。

パスワードのリセット

パスワードをリセットするには (忘れた場合、または侵害された可能性があると思われる場合）、以下の手順に従ってください。

アカウントの適切なログインページに移動します。 Fastly アカウントのみをお持ちの場合は、https://manage.fastly.com/ からログインしてください。

Signal Sciences アカウントのみをお持ちの場合は、https://dashboard.signalsciences.net/ からログインしてください。

Fastly アカウントと Signal Sciences アカウントの両方をお持ちの場合は、https://manage.fastly.com/ からログインして下さい。 Email フィールドに、アカウントに関連付けられたメールアドレスを入力し、Continue をクリックします。 Forgot password をクリックし、Continue をクリックします。パスワードリセットへのリンクと共に、パスワードをリセットするための手順がお客様のメールアドレスに送信されます。 確認メールが来ていないか、メールを確認します。メールの件名は「 Fastly password reset requested 」です。 メール内のパスワードリセットリンクをクリックします。パスワードリセット画面が表示されます。 New password フィールドに新しいパスワードを入力します。 Confirm new password フィールドに、確認のため新しいパスワードをもう一度入力します。 Continue をクリックし Log in をクリックすると、新しいパスワードを使用してアカウントにアクセスできます。

他のユーザーのパスワードをリセットする

スーパーユーザーの場合、以下の手順に従うことで、別のユーザーのアカウントに関連付けられているパスワードをリセットすることができます。