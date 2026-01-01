  1. Home
パスワードの変更とリセット

すべてのユーザーは、自分のパスワードを変更またはリセットできます。スーパーユーザーのロールが割り当てられている場合、現在会社に関連付けられているユーザーのパスワードをリセットすることができます。

アカウントまたは他の誰かのアカウントに関連付けられた名前またはメールアドレスを更新する必要がある場合は、名前とメールアドレスの変更について説明するガイドをご覧ください。

設定前の注意点

以下の点に注意してください。

  • Fastly では、パスワードの強度とセキュリティを確認するにあたり、米国標準技術局から提供されているガイドラインに従っています (詳細については NIST SP 800-63B をご覧ください)。
  • ほとんどのパスワードマネージャーは、データベースのエントリを特定のWebサイトのドメインに関連付けています。Fastly または Signal Sciences のアカウントのユーザー名とパスワードの組み合わせを保存しても、パスワードマネージャーは、ユーザーが追加または更新されたタイミングを知ることができません。常に手動でパスワードマネージャーに情報を入力し、更新する必要があります。
  • お客様の組織がシングルサインオンを設定すると、既存ユーザーのパスワードはすべて削除され、アクティブなセッションは期限切れになります。 SSO の有効化に関連付けられたパスワードリセット要件がある場合、その時点で通知されます。

パスワードの変更

お客様のアカウントに現在関連付けられているパスワードを変更するには、以下の手順に従ってください。

  1. アカウントの適切なログインページに移動します。
  2. Change password をクリックします。
  3. 以下のように記入してください。
    • Current password フィールドに既存のパスワードを入力します。
    • New password フィールドに新しいパスワードを入力します。
    • Confirm password フィールドに新しいパスワードをもう一度入力します。
  4. Change Password をクリックすると変更内容が保存されます。

パスワードのリセット

パスワードをリセットするには (忘れた場合、または侵害された可能性があると思われる場合）、以下の手順に従ってください。

  1. アカウントの適切なログインページに移動します。
  2. Email フィールドに、アカウントに関連付けられたメールアドレスを入力し、Continue をクリックします。
  3. Forgot password をクリックし、Continue をクリックします。パスワードリセットへのリンクと共に、パスワードをリセットするための手順がお客様のメールアドレスに送信されます。
  4. 確認メールが来ていないか、メールを確認します。メールの件名は「Fastly password reset requested」です。
  5. メール内のパスワードリセットリンクをクリックします。パスワードリセット画面が表示されます。
  6. New password フィールドに新しいパスワードを入力します。
  7. Confirm new password フィールドに、確認のため新しいパスワードをもう一度入力します。
  8. Continue をクリックし Log in をクリックすると、新しいパスワードを使用してアカウントにアクセスできます。

他のユーザーのパスワードをリセットする

スーパーユーザーの場合、以下の手順に従うことで、別のユーザーのアカウントに関連付けられているパスワードをリセットすることができます。

  1. Fastly コントロールパネルにログインします。

  2. Account > User management に移動します。
  3. Active users セクションで該当するユーザーを見つけて、その名前の横にある Options メニューをクリックします。
  4. Options メニューから Send password reset を選択します。
  5. ユーザーのメールアドレスを確認し、Confirm and send をクリックして変更を保存します。パスワードをリセットするための説明がユーザーにメールで送信されます。
