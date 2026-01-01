ログインのトラブルシューティング
このガイドでは、https://manage.fastly.com/ または Fastly サポートポータルへのログインに問題が発生した場合の対処方法を説明します。
ログインできない場合
Fastly のコントロールパネルまたは Fastly サポートポータルへのログインで問題が発生した場合、以下のいずれかに該当するか確認してください。
- サービスの停止が発生しているか、またはメンテナンスの予定がある。 Fastly のステータスページを確認し、現在、Fastly システムとログイン機能に影響を及ぼす停止やメンテナンスのスケジュールがないことを確認します。
- メールやパスワードに誤りがある。 特に複数のアカウントがある場合、Fastly アカウントの正しいメールを使用していることを確認してください。 パスワードを忘れた場合は、リセット方法に関するガイドをご覧ください。
- 異なる URL にログインしている。 Fastly アカウントまたは Fastly と Signal Sciences の両方のアカウントをお持ちの場合は、https://manage.fastly.com/ からログインしてください。 Signal Sciences アカウントのみをお持ちの場合は、https://dashboard.signalsciences.net/ からログインしてください。Fastly サポートポータルにログインするには、Fastly コントロールパネルからログインするか、https://support.fastly.com を使用することができます。
- アカウントがロックされている可能性がある。 セキュリティ上の理由から、Fastly はアカウントへのログイン試行回数を制限しています。詳細については、アカウントのロックアウトに関するガイドを参照してください。
コントロールパネルに、探している機能やデータが表示されない場合
Fastly コントロールパネルに表示される情報は、ユーザーに許可されているアクセスなど、複数の要因によって異なります。探しているものにアクセスできない場合、または、期待しているものが表示されない場合は、以下のいずれかが当てはまるかどうかを確認してください。
- アカウント ID に適切な権限が割り当てられていない。 Fastly アプリへのアクセス、または Next-Gen WAF へのアクセスに使用するアカウント ID に割り当てられたユーザーロールと権限によって、コントロールパネルで実行できるアクションは異なります。アクセス権限が正しくないと思われる場合は、アカウントのスーパーユーザーに確認してください。
- ログインセッションがタイムアウトしました。 アカウントにログインすると、再認証を必要とせずに最大 12 時間までセッションを維持することができます。 これは、Signal Sciences Corp のセッションタイムアウト設定または、Signal Sciences アカウントまたは Fastly アカウントの SSO が有効になっているかどうかによって異なります。 設計上、セッションタイムアウトを 12 時間以上にすることはできません。すべてのユーザーは、30 分間にわたって非アクティブになると自動的にログアウトされます。
- 別のアカウントまたはコントロールパネルにサインインしている。 Fastly と Signal Sciences の両方のアカウントをお持ちの場合、正しい情報を表示するためにアプリケーションのコントロールパネルを切り替える必要がある可能性があります。同様に、複数の Fastly アカウントをお持ちの場合も、必要なデータが存在するアカウントを使用してサインインしてください。
- 別の Fastly サービスにアクセスしている。 Fastly アカウントに関連付けられた各サービスには一意の ID が使用されており、適切な情報が表示されているかどうかを判断するのに役立ちます。 サービスに関するガイドでは、サービスの切り替えや正しいサービスの検索に役立つ詳細な情報が説明されています。
- Signal Sciences Corp で別のサイトを見ている。 Corp 内の適切なサイトが表示されているか確認してください。 コントロールパネルのコントロールは、Corp ナビゲーションバーからさまざまなサイトを選択するのに役立ちます。
- プロダクトまたは機能がアカウントで有効化されていない。 一部の Fastly プロダクトおよび機能 (例: イメージオプティマイザー) は、デフォルトで無効化されている場合がありますが、適切なロールと権限を持っているユーザーがコントロールパネルから直接有効にすることができます。 アクセスできるはずのプロダクトや機能にアクセスできない場合は、アカウントのスーパーユーザーに確認し、権限が適切に設定されていることをお確かめください。依然としてプロダクトや機能にアクセスできない場合は、サポートにお問い合わせいただくか、
japan@fastly.comに連絡し、お客様のアカウントに最適な機能についてご相談ください。
サポートポータルに過去のサポートリクエストが表示されない場合
Fastly アカウントを作成すると、サポートポータルアカウントが自動的に作成されます。
ログイン後に表示されるはずのサポートチケットが表示されない場合、特に過去のサポートリクエストの場合には、Fastly アカウントのメールアドレスとサポートポータルアカウントに関連付けられたメールアドレスが異なる可能性があります。 発生する原因としては以下が考えられます。
- Fastly アカウントのメールアドレスを変更したが、サポートポータルアドレスは変更していない
- Fastly アカウントとは異なるメールアドレスでサポートポータルアカウントを作成した
- 複数のサポートポータルアカウントを持っており、正しいアカウントにログインしていない
Fastly サポートに連絡し、使用されている Fastly アカウントとサポートポータルのメールアドレスをお知らせください。 過去のサポートリクエストを新しいメールアドレスに移動させることができます。また、お客様お認証情報を確認した後、別のサポートポータルアカウントとマージすることも可能です。
依然としてログインできない、または期待していた方法で Fastly を使用できない場合
依然としてログインに問題がある場合や、Fastly の使用に問題がある場合は、Fastly サポートにお問い合わせください。