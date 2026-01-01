ログインのトラブルシューティング 日本語 English

日本語

このガイドでは、https://manage.fastly.com/ または Fastly サポートポータルへのログインに問題が発生した場合の対処方法を説明します。

ログインできない場合

Fastly のコントロールパネルまたは Fastly サポートポータルへのログインで問題が発生した場合、以下のいずれかに該当するか確認してください。

サービスの停止が発生しているか、またはメンテナンスの予定がある。 Fastly のステータスページを確認し、現在、Fastly システムとログイン機能に影響を及ぼす停止やメンテナンスのスケジュールがないことを確認します。

Fastly のステータスページを確認し、現在、Fastly システムとログイン機能に影響を及ぼす停止やメンテナンスのスケジュールがないことを確認します。 メールやパスワードに誤りがある。 特に複数のアカウントがある場合、Fastly アカウントの正しいメールを使用していることを確認してください。 パスワードを忘れた場合は、リセット方法に関するガイドをご覧ください。

特に複数のアカウントがある場合、Fastly アカウントの正しいメールを使用していることを確認してください。 パスワードを忘れた場合は、リセット方法に関するガイドをご覧ください。 異なる URL にログインしている。 Fastly アカウントまたは Fastly と Signal Sciences の両方のアカウントをお持ちの場合は、https://manage.fastly.com/ からログインしてください。 Signal Sciences アカウントのみをお持ちの場合は、https://dashboard.signalsciences.net/ からログインしてください。Fastly サポートポータルにログインするには、Fastly コントロールパネルからログインするか、https://support.fastly.com を使用することができます。

Fastly アカウントまたは Fastly と Signal Sciences の両方のアカウントをお持ちの場合は、https://manage.fastly.com/ からログインしてください。 Signal Sciences アカウントのみをお持ちの場合は、https://dashboard.signalsciences.net/ からログインしてください。Fastly サポートポータルにログインするには、Fastly コントロールパネルからログインするか、https://support.fastly.com を使用することができます。 アカウントがロックされている可能性がある。 セキュリティ上の理由から、Fastly はアカウントへのログイン試行回数を制限しています。詳細については、アカウントのロックアウトに関するガイドを参照してください。

Fastly コントロールパネルに表示される情報は、ユーザーに許可されているアクセスなど、複数の要因によって異なります。探しているものにアクセスできない場合、または、期待しているものが表示されない場合は、以下のいずれかが当てはまるかどうかを確認してください。

サポートポータルに過去のサポートリクエストが表示されない場合

Fastly アカウントを作成すると、サポートポータルアカウントが自動的に作成されます。

ログイン後に表示されるはずのサポートチケットが表示されない場合、特に過去のサポートリクエストの場合には、Fastly アカウントのメールアドレスとサポートポータルアカウントに関連付けられたメールアドレスが異なる可能性があります。 発生する原因としては以下が考えられます。

Fastly アカウントのメールアドレスを変更したが、サポートポータルアドレスは変更していない

Fastly アカウントとは異なるメールアドレスでサポートポータルアカウントを作成した

複数のサポートポータルアカウントを持っており、正しいアカウントにログインしていない

Fastly サポートに連絡し、使用されている Fastly アカウントとサポートポータルのメールアドレスをお知らせください。 過去のサポートリクエストを新しいメールアドレスに移動させることができます。また、お客様お認証情報を確認した後、別のサポートポータルアカウントとマージすることも可能です。

依然としてログインできない、または期待していた方法で Fastly を使用できない場合

依然としてログインに問題がある場合や、Fastly の使用に問題がある場合は、Fastly サポートにお問い合わせください。