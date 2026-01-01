アカウントについて 日本語 English

Fastly コントロールパネルの Account ページを使用して、会社のアカウントのさまざまな側面に加え、個人アカウントのアクセスとそのデザインを (割り当てられたロールと権限に応じて) 確認および管理します。

設定前の注意点

表示される各ページについて確認する前に、コントロールパネルにアクセスする方法を確認してください。

Account コントロールについて

Account コントロールからは以下にアクセスできます。

次のステップ

サービスの設定を開始する前に、コントロールパネルの機能のすべての領域について詳細をご確認ください。