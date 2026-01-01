アカウントについて
Fastly コントロールパネルの Account ページを使用して、会社のアカウントのさまざまな側面に加え、個人アカウントのアクセスとそのデザインを (割り当てられたロールと権限に応じて) 確認および管理します。
設定前の注意点
表示される各ページについて確認する前に、コントロールパネルにアクセスする方法を確認してください。
Account コントロールについて
Account コントロールからは以下にアクセスできます。
- Company settings ページでは、会社を特定する詳細 (所有者およびさまざまな会社の連絡先など)、ログイン IP 許可リストを有効にする場所、会社全体のアカウントオプションの有効化 (2要素認証など）、アカウントのキャンセルをコントロールできます。
- User management ページでは、ユーザー招待のコントロールやロールの設定ができます。
- API tokens メニューでは、アカウントに関連付けられている API トークンの詳細を表示し、管理することができます。
- Audit log ページ。アカウント、ユーザー、サービスに関連するイベントをモニタリングすることができます。
- Single sign-on ページでは、シングルサインオン (SSO) を有効にしてユーザー認証を管理することができます。
- Billing メニューでは、アカウントで有効になっている製品や機能の使用に関連するメトリクスを確認したり、請求方法をコントロールしたりすることができます。
- Your accounts ページでは、1つ以上のアカウントにメンバーとして招待されている場合、アクセスできるアカウントの詳細を表示することができます。
- Profile and security リンクからは、個人情報とアカウントにログインするときに使用するセキュリティ設定を管理できるページにアクセスできます。
次のステップ
サービスの設定を開始する前に、コントロールパネルの機能のすべての領域について詳細をご確認ください。