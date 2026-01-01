ログストリーミング: Amazon Kinesis Data Streams 日本語 English

Fastly のリアルタイムログストリーミング機能は、Amazon Kinesis Data Streams にログファイルを送信することができます。Amazon Kinesis Data Streams (KDS) は、さまざまなソースからのデータを継続的にキャプチャできるリアルタイムのデータストリーミングサービスです。

Fastly ではサードパーティのサービスに関する直接のサポートは行っておりません。詳細については、Fastly のご利用規約をご覧ください。

Fastly ログストリーミングと Amazon Kinesis Data Streaming の仕組み

Amazon KDS は、データレコードをストリームに送信します。各ストリームは、1以上のシャードによって構成されます。シャードは一定の処理能力を表し、ストリームの総処理能力は、シャードの数によって決定されます。シャードの数は、ストリームの有効期間にわたって増加および減少させることが可能です。Fastly Kinesis のログエンドポイントはシャードの数を監視し、利用可能なシャードにおいてログデータの記録を一様に配信するため、シャード数の調整は重要になります。ストリームのシャードの数が変更されると、Fastly Kinesis のログエンドポイントがそれに応じて自動的に調整されます。目標は、お客様に必要な設定のオーバーヘッドを最小限に抑えながら、ストリームのスループット能力を最大限に活用することです。

ログ量がストリームのスループット容量を超えた場合、Amazon KDS は Fastly にストリームがスロットルされていることを示すエラーを返し、一部のログが配信されない可能性があります。AWS CloudWatch は、Kinesis Data Streams のメトリクス ( WriteProvisionedThroughputExceeded ) を提供しており、これを用いてモニタリングすることで、必要に応じてストリーム容量の調整を行うことができます。

前提条件

Amazon KDS を Fastly サービスのログエンドポイントを追加する前に、AWS アカウントにて Fastly 専用の Identity and Access Management (IAM) 認証情報を作成してください。その際、一時的な認証情報を与えることができる、AWS IAM のロールを作成することをお勧めします。詳細については、Fastly ログ用 AWS IAM ロールの作成を参照してください。または IAM ユーザーを作成し、ユーザーにログストリームの kinesis:PutRecords および kinesis:ListShards 権限を与えることもできます。詳細については、Amazon の AWS の認証情報の解説・取得方法に関するガイドをご参照ください。

ログエンドポイントとしての Amazon Kinesis の追加

AWS のアカウントを作成し、Amazon Kinesis で IAM ユーザーを作成した後、以下の手順で Amazon KDS をログエンドポイントとして追加します。