ログストリーミング: Google Cloud Pub/Sub

日本語

Fastly のリアルタイムログストリーミング機能では、Google のグローバルメッセージングおよびイベントデータ取り込み製品である Cloud Pub/Sub にログファイルを送信することができます。

Fastly ではサードパーティのサービスに関する直接のサポートは行っておりません。詳細については、Fastly のご利用規約をご覧ください。

前提条件

Fastly サービスのログエンドポイントとして Cloud Pub/Sub を追加する前に、Google Cloud Platform (GCP) アカウントに登録する必要があります。

Google のWebサイトでサービスアカウントを作成します。

Google Cloud コンソールの Pub/Sub セクションに移動します。画面の指示に従って API を有効化します。

Pub/Sub トピックを作成します。

Google IAM サービスアカウントの偽装やキーベースのアクセスを使用して、Fastly がログを送信するために使用するアクセスメソッドを設定します。

サービスアカウントを作成する

Google Cloud Platform (GCP) は、Google Cloud リソースへのサードパーティのアプリケーション認証とロールベースのアクセスのためにサービスアカウントを使用します。新しいサービスアカウントを作成するには、Google Cloud のドキュメントの指示に従ってください。

Google Pub/Sub にログを配信するためにサービスアカウントを作成する場合、Fastly のログに作成したトピックに公開する Pub/Sub Publisher ロールをサービスアカウントに割り当てなければなりません。

サービスアカウントへのアクセスを設定する

Fastly は、Pub/Sub のトピックにログを書き込む場合、アクセスを必要とします。ロールベースのサービスアカウントの権限借用やキーベースのアクセスを使用して、Fastly が Google Pub/Sub にログを送信できるようにすることができます。

Google IAM サービスアカウントの権限借用の設定

Fastly でキーを保存するのを避けるために Google IAM サービスアカウントの権限を借用することを選択した場合、GCS をログエンドポイントとして追加する際に、サービスアカウント名とプロジェクト ID を指定する必要があります。サービスアカウント ID は、サービスアカウントのメールアドレスの @ の前にあり、プロジェクト ID が直後に続きます。例えば、サービスアカウントのメールアドレスが my-name@projectid.iam.gserviceaccount.com の場合、サービスアカウント ID は my-name で、プロジェクト ID は projectid です。Google IAM ロールの作成に関するガイドでは、この機能の設定について詳しく説明しています。

キーベースのアクセスの設定

キーベースのアクセスの使用を選択した場合、サービスアカウントの認証情報の生成に関する Google のガイドを参照してください。

キーベースのアクセスを設定する場合、JSON 形式を選択する必要があります。設定を保存すると、作成したばかりの GCS サービスアカウントの認証情報を含む JSON ファイルがコンピューターにダウンロードされます。テキストエディターでファイルを開き、 private_key と client_email を記録しておきます。

ログエンドポイントとして Cloud Pub/Sub を追加する

次の指示に従って、ログエンドポイントとして Cloud Pub/Sub を追加してください。設定の一環として、機密情報の保存を回避するために、Google IAM ロールベースのサービスアカウントの権限借用の設定を選択できます。この機能の詳細については、Google IAM ロールの作成ガイドをご覧ください。