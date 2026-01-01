ログストリーミング: Log Shuttle
Fastly のリアルタイムログストリーミング機能によって、ログファイルを Log Shuttle に送信することができます。Log Shuttle は、暗号化および認証されたログの送信をよりシンプルに行うために設計されたオープンソースのアプリケーションです。
Fastly ではサードパーティのサービスに関する直接のサポートは行っておりません。詳細については、Fastly のご利用規約をご覧ください。
Log Shuttle をログエンドポイントとして追加する
以下の手順で Log Shuttle をログエンドポイントとして追加します。
リモートログストリーミングの設定に関するガイドをご確認ください。
- Log Shuttle エリアで、Create endpoint をクリックします。
- 以下の要領で Create a Log Shuttle endpoint の各フィールドに記入します。
Name フィールドに分かりやすいエンドポイントの名前を入力します。
Placement セクションでは、生成される VCL にログコールが配置される場所を選択します。有効な値は Format Version Default そして None です。詳細については、ログ配置の変更に関するガイドをご覧ください。
Log format フィールドには、ログ形式に使用する Apache 形式の文字列や VCL 変数を任意で入力します。詳細については、形式例のセクションをご覧ください。
- Token フィールドにデータ認証トークンを入力します。これは、Heroku の Log Integration などの一部のエンドポイントで必要です。
- URL フィールドに、ログデータの送信先となる URL を入力します (例:
https://logs.example.com/)。
Create をクリックして新規のログエンドポイントを作成します。
Activate をクリックして設定への変更をデプロイします。
フォーマットの例
以下に示すのは、Log Shuttle にデータを送信する書式指定文字列の例です。書式指定文字列の詳細については、こちらをご覧ください。
{ "timestamp": "%{strftime(\{"%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z"\}, time.start)}V", "client_ip": "%{req.http.Fastly-Client-IP}V", "geo_country": "%{client.geo.country_name}V", "geo_city": "%{client.geo.city}V", "host": "%{if(req.http.Fastly-Orig-Host, req.http.Fastly-Orig-Host, req.http.Host)}V", "url": "%{json.escape(req.url)}V", "request_method": "%{json.escape(req.method)}V", "request_protocol": "%{json.escape(req.proto)}V", "request_referer": "%{json.escape(req.http.referer)}V", "request_user_agent": "%{json.escape(req.http.User-Agent)}V", "response_state": "%{json.escape(fastly_info.state)}V", "response_status": %{resp.status}V, "response_reason": %{if(resp.response, "%22"+json.escape(resp.response)+"%22", "null")}V, "response_body_size": %{resp.body_bytes_written}V, "fastly_server": "%{json.escape(server.identity)}V", "fastly_is_edge": %{if(fastly.ff.visits_this_service == 0, "true", "false")}V}