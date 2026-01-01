ログストリーミング: Log Shuttle 日本語 English

Fastly のリアルタイムログストリーミング機能によって、ログファイルを Log Shuttle に送信することができます。Log Shuttle は、暗号化および認証されたログの送信をよりシンプルに行うために設計されたオープンソースのアプリケーションです。

Fastly ではサードパーティのサービスに関する直接のサポートは行っておりません。詳細については、Fastly のご利用規約をご覧ください。

Log Shuttle をログエンドポイントとして追加する

以下の手順で Log Shuttle をログエンドポイントとして追加します。