ログストリーミング: Heroku の Logplex 日本語 English

日本語

リアルタイムログストリーミング 機能の一環として、ログファイルを Heroku の Logplex システムに送信することができます。Logplex は Heroku の分散型 syslog ルーターで、様々なソースからのログエントリを単一のチャンネルに送信し、照合します。

Fastly ではサードパーティのサービスに関する直接のサポートは行っておりません。詳細については、Fastly のご利用規約をご覧ください。

前提条件

設定前に Heroku の Logplex アカウントのトークンが必要です。Heroku の Logplex アカウントをお持ちでない場合は、Heroku に登録してアカウントを作成してください。

有効にすると、Fastly のログを通常のアプリやホストされたサービスのログとまったく同じように利用できるようになります。Heroku のコマンドラインログビューアーを使用してログを確認したり、ログ記録のアドオンに送信することができます。

Heroku の Logplex をログエンドポイントとして追加する

以下の手順で、Fastly サービスのログエンドポイントとして Heroku の Logplex を追加します。