ログストリーミング: Kafka

Fastly のリアルタイムログストリーミング機能により、Apache Kafka にログを送信することができます。Kafka は、リアルタイムデータフィードを処理するための、高スループットで低レイテンシのオープンソースプラットフォームです。

Fastly ではサードパーティのサービスに関する直接のサポートは行っておりません。詳細については、Fastly のご利用規約をご覧ください。

設定前の注意点

Fastly サービスのログエンドポイントとして Apache Kafka を追加する前に、Kafka がリモートサーバー上で作動していることを確認してください。1つ以上のサーバー (Broker) のホスト名や IP アドレス、およびメッセージが保存されるカテゴリーやフィード名 (Topic) が必要になります。Kafka の設定に関する詳細情報は、Apache Kafka クイックスタートガイドを確認してください。

出力された各々の Fastly ログは 個別の Kafka レコードで構成されており、Fastly では、バッチで複数の Kafka パーティションに複数のレコードを作成する標準の Kafka クライアントプロトコルに従っています。適切なログメッセージのスループットを確実にするには、ログ処理インフラストラクチャの機能に合わせて、Maximum bytes と Compression codec の設定を調整します。

Kafka はデフォルトで共有のリソースであり、環境内の Kafka の他のユーザーが、Fastly ログのスループットに影響を与える場合があります。独自の Kafka インフラストラクチャを使用している場合、Fastly では、ログを送信する Kafka トピックのパーティションとして、専用のディスクストレージボリュームを指定することを推奨しています。容量の拡張が必要になる場合に備えて IOPS を監視し、ストレージの最大値に対して帯域を消費する必要もあります。

Kafka をログエンドポイントとして追加する

次の手順に従って、Kafka をログエンドポイントとして追加します。