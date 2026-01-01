ログストリーミング: Loggly 日本語 English

Fastly のリアルタイムログストリーミング機能によって、ログファイルを Loggly に送信することができます。Loggly はエージェントレス型のログ収集および管理ツールです。

Fastly ではサードパーティのサービスに関する直接のサポートは行っておりません。詳細については、Fastly のご利用規約をご覧ください。

前提条件

Loggly のアカウントをお持ちでない場合は、登録してアカウントを作成する必要があります。Loggly Web サイトの登録手順に従ってアカウントを作成してください。

以下の手順で Loggly のカスタマートークンを見つけます。

Loggly ダッシュボードで Source Setup を選択し、Customer Tokens にアクセスします。 Loggly のカスタマートークンをメモしてください。Loggly は、お客様が送信したデータをお客様のアカウントと関連付けるためにこのトークンを使用します。

Loggly をログエンドポイントとして追加する

Loggly アカウントを作成し、カスタマートークンを取得した後、以下の手順で Fastly サービスのログエンドポイントとして Loggly を追加します。