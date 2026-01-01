ログストリーミング: LogDNA 日本語 English

Fastly のリアルタイムログストリーミング機能を、LogDNA が読める形式でログを送信するように設定することができます。LogDNA はシステムやアプリケーションのログを1か所に集約するクラウドベースのログ管理システムです。

Fastly ではサードパーティのサービスに関する直接のサポートは行っておりません。詳細については、Fastly のご利用規約をご覧ください。

前提条件

Fastly サービスのログエンドポイントとして LogDNA を追加する前に、以下の手順を実行する必要があります。

LogDNA をログエンドポイントとして追加する