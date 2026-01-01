ログストリーミング: LogDNA
Fastly のリアルタイムログストリーミング機能を、LogDNA が読める形式でログを送信するように設定することができます。LogDNA はシステムやアプリケーションのログを1か所に集約するクラウドベースのログ管理システムです。
Fastly ではサードパーティのサービスに関する直接のサポートは行っておりません。詳細については、Fastly のご利用規約をご覧ください。
前提条件
Fastly サービスのログエンドポイントとして LogDNA を追加する前に、以下の手順を実行する必要があります。
- LogDNA のアカウントをお持ちでない場合は、アカウントを作成してください。無料 (ただし制限付きのプラン) のアカウントを作成するか、またはより多くの機能を利用できるよう LogDNA のプランをアップグレードすることができます。
- LogDNA のWebアプリケーションで、アカウントに合わせたログソースの設定手順に従い、新規の LogDNA syslog ソースを設定します。設定完了時に syslog URL の末尾に表示されるポート番号を必ずメモしてください。Fastly のログエンドポイントとして LogDNA を設定する際に、このポート番号を入力する必要があります。
LogDNA をログエンドポイントとして追加する
- Deliver サービス
- Compute サービス
リモートログストリーミングの設定に関するガイドをご確認ください。
- LogDNA (via Syslog) エリアで、Create endpoint をクリックします。
- 以下の要領で Create a Syslog endpoint ページの各フィールドに入力します。
Name フィールドに分かりやすいエンドポイントの名前を入力します。
Placement セクションでは、生成される VCL にログコールが配置される場所を選択します。有効な値は Format Version Default そして None です。詳細については、ログ配置の変更に関するガイドをご覧ください。
Log format フィールドには、ログ形式に使用する Apache 形式の文字列や VCL 変数を任意で入力します。詳細については、形式例のセクションをご覧ください。
- Syslog address フィールドに
syslog-a.logdna.comと入力します。コロンの後の port フィールドには、LogDNA のアカウント設定時にメモした LogDNA のポート番号を入力します。
- TLS メニューから Yes を選択して syslog エンドポイントの暗号化を有効にします。TLS Hostname と TLS CA Certificate のフィールドが表示されます。
- TLS Hostname フィールドには
syslog-a.logdna.comと入力します。これは Fastly が syslog サーバーの証明書を検証するために使用するホスト名です。
- Create a Syslog endpoint ページの Advanced options をクリックし、必要に応じてオプションフィールドを変更します。
- Create a Syslog endpoint ページの Advanced options に以下のように入力します。
Select a log line format のセクションで、ログメッセージのログライン形式を選択します。詳細については、ログライン形式の変更に関するガイドをご覧ください。
Create をクリックして新規のログエンドポイントを作成します。
Activate をクリックして設定への変更をデプロイします。
エンドポイントを作成してサービスをデプロイすると、数秒後に LogDNA アカウントにログが表示され始めます。
フォーマットの例
以下に示すのは、LogDNA にデータを送信する書式指定文字列の例です。書式指定文字列の詳細については、こちらをご覧ください。
{ "timestamp": "%{strftime(\{"%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z"\}, time.start)}V", "client_ip": "%{req.http.Fastly-Client-IP}V", "geo_country": "%{client.geo.country_name}V", "geo_city": "%{client.geo.city}V", "host": "%{if(req.http.Fastly-Orig-Host, req.http.Fastly-Orig-Host, req.http.Host)}V", "url": "%{json.escape(req.url)}V", "request_method": "%{json.escape(req.method)}V", "request_protocol": "%{json.escape(req.proto)}V", "request_referer": "%{json.escape(req.http.referer)}V", "request_user_agent": "%{json.escape(req.http.User-Agent)}V", "response_state": "%{json.escape(fastly_info.state)}V", "response_status": %{resp.status}V, "response_reason": %{if(resp.response, "%22"+json.escape(resp.response)+"%22", "null")}V, "response_body_size": %{resp.body_bytes_written}V, "fastly_server": "%{json.escape(server.identity)}V", "fastly_is_edge": %{if(fastly.ff.visits_this_service == 0, "true", "false")}V}