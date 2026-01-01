  1. Home
ログストリーミング: New Relic Logs

Fastly のリアルタイムログストリーミング機能によって、New Relic Logs にログファイルを送信することができます。

Fastly ではサードパーティのサービスに関する直接のサポートは行っておりません。詳細については、Fastly のご利用規約をご覧ください。

前提条件

Fastly サービスのログエンドポイントとして New Relic Logs を追加する前に、以下が必要です。

ログエンドポイントとして New Relic Logs を追加する

以下の手順で New Relic Logs をログエンドポイントとして追加します。

  1. Deliver サービス
  2. Compute サービス

  1. リモートログストリーミングの設定に関するガイドをご確認ください。

  2. New Relic Logs エリアで、Create endpoint をクリックします。
  3. 以下の要領で Create a New Relic Logs endpoint ページの各フィールドに入力します。

    • Name フィールドに分かりやすいエンドポイントの名前を入力します。

    • Placement セクションでは、生成される VCL にログコールが配置される場所を選択します。有効な値は Format Version Default そして None です。詳細については、ログ配置の変更に関するガイドをご覧ください。

    • Log format フィールドには、ログ形式に使用する Apache 形式の文字列や VCL 変数を任意で入力します。詳細については、形式例のセクションをご覧ください。

    • License key / Insert key フィールドに、New Relic のライセンスキーまたは Insert API キーを入力します。
    • Region コントロールから、ログを配信するリージョンを選択します。

  4. Create をクリックして新規のログエンドポイントを作成します。

  5. Activate をクリックして設定への変更をデプロイします。

フォーマットの例

New Relic Logs に送られるデータは、JSON オブジェクトとして直列化する必要があります。New Relic Logs にデータを送信する際に推奨される書式指定文字列の例を以下に示します。

{
  "timestamp": %{time.start.msec}V,
  "cache_status":"%{regsub(fastly_info.state, "^(HIT-(SYNTH)|(HITPASS|HIT|MISS|PASS|ERROR|PIPE)).*", "\\2\\3") }V",
  "client_ip":"%h",
  "client_device_type":"%{client.platform.hwtype}V",
  "client_os_name":"%{client.os.name}V",
  "client_os_version":"%{client.os.version}V",
  "client_browser_name":"%{client.browser.name}V",
  "client_browser_version":"%{client.browser.version}V",
  "client_as_name":"%{client.as.name}V",
  "client_as_number":"%{client.as.number}V",
  "client_connection_speed": "%{client.geo.conn_speed}V",
  "client_port": %{client.port}V,
  "client_rate_bps":%{client.socket.tcpi_delivery_rate}V,
  "client_recv_bytes":%{client.socket.tcpi_bytes_received}V,
  "client_requests_count":%{client.requests}V,
  "client_resp_body_size_write": %{resp.body_bytes_written}V,
  "client_resp_header_size_write": %{resp.header_bytes_written}V,
  "client_resp_ttfb": %{time.to_first_byte}V,
  "client_rtt_us":%{client.socket.tcpi_rtt}V,
  "content_type":"%{Content-Type}o",
  "domain": "%{Fastly-Orig-Host}i",
  "fastly_datacenter": "%{server.datacenter}V",
  "fastly_host": "%{server.hostname}V",
  "fastly_is_edge": %{if(fastly.ff.visits_this_service == 0, "true", "false")}V,
  "fastly_region": "%{server.region}V",
  "fastly_server": "%{json.escape(server.identity)}V",
  "host": "%v",
  "origin_host":"%v",
  "origin_name":"%{req.backend.name}V",
  "request":"%{req.request}V",
  "request_method":"%m",
  "request_accept_charset":"%{json.escape(req.http.Accept-Charset)}V",
  "request_accept_language":"%{json.escape(req.http.Accept-Language)}V",
  "request_referer":"%{json.escape(req.http.Referer)}V",
  "request_user_agent":"%{json.escape(req.http.User-Agent)}V",
  "resp_status":"%s",
  "response": "%{resp.response}V",
  "service_id":"%{req.service_id}V",
  "service_version": "%{req.vcl.version}V",
  "status":"%s",
  "time_start":"%{begin:%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ}t",
  "time_end":"%{end:%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ}t",
  "time_elapsed":%D,
  "tls_cipher":"%{json.escape(tls.client.cipher)}V",
  "tls_version":"%{json.escape(tls.client.protocol)}V",
  "url":"%{json.escape(req.url)}V",
  "user_agent":"%{json.escape(req.http.User-Agent)}V",
  "user_city":"%{client.geo.city.utf8}V",
  "user_country_code":"%{client.geo.country_code}V",
  "user_continent_code":"%{client.geo.continent_code}V",
  "user_region":"%{client.geo.region}V"
}

タイムスタンプをログに記録する

Fastly のログにタイムスタンプフィールドがある場合は、Epoch が New Relic のタイムスタンプをオーバーライドするため、ミリ秒で指定する必要があります。含まれていない場合は、Fastly によってタイムスタンプが生成されます。

New Relic Instant Observability の事前構築済み Fastly ダッシュボードを使う

New Relic I/O は、何百ものツールとテクノロジー向けにコミュニティが貢献したクイックスタートのオープンソースエコシステムです。New Relic と協力して、重要と考えられる特定の重要な指標をハイライトする事前構築済みダッシュボードを開発しました。ダッシュボードの設定が簡単で、カスタマイズしたい場合に備えてコードはオープンソースになっています。

推奨される拡張ログ形式を使用するようにサービスを設定する

事前構築済みのダッシュボードには、特定のフィールドが存在することが予想されるため、推奨されるログ形式の使用をお勧めします。ただし、自分自身の目的でフィールドを追加したり、作成した既存のダッシュボードとの後方互換性を維持するのを止める必要はありません。一部のフィールドを送信しなかった場合、ダッシュボードは壊れないものの、特定のチャートにはデータが含まれません。

Fastly ダッシュボードをインストールする

Fastly ダッシュボードクイックスタートをインストールする手順に従ってください。

  1. New Relic マーケットプレイスから Fastly ダッシュボードクイックスタートを選択します。

    New Relic マーケットプレイス

  2. Install quickstart をクリックします。

    New Relic Fastly ダッシュボードページ

  3. Begin installation をクリックします。

    New Relic Fastly ダッシュボードインストールステップ 1

  4. Done または Skip this step をクリックします。

    New Relic Fastly ダッシュボードインストールステップ 2

  5. See your data をクリックします。

    New Relic Fastly ダッシュボードインストールステップ 3

Fastly ダッシュボードが表示されます。

New Relic Fastly ダッシュボード

