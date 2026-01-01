ログストリーミング: Honeycomb 日本語 English

Fastly のリアルタイムログストリーミング機能は、JSON フォーマットのログを Honeycomb に送信することができます。Honeycomb は、デベロッパーが複雑なシステムやマイクロサービス、データベースの操作を調査するためのツールです。

Fastly ではサードパーティのサービスに関する直接のサポートは行っておりません。詳細については、Fastly のご利用規約をご覧ください。

前提条件

Honeycomb を Fastly サービスのログエンドポイントとして追加する前に、以下の手順を実行する必要があります。

Honeycomb アカウントを持っていない場合はアカウントを作成してください。

Honeycomb の Account page で、チームの Write Key を取得します。

Dataset 名を選択します。複数の環境 (本番環境、開発環境、ステージング環境など) からデータを収集する予定の場合、Honeycomb では環境ごとに Dataset を作成し、それに応じて Dataset に名前を付けることをおすすめします (例: prod.queries 、 dev.queries 、 staging.queries )。Dataset が存在しない場合、Honeycomb は自動的に作成します。

Honeycomb をログエンドポイントとして追加する