ログストリーミング: Elasticsearch
Fastly のリアルタイムログストリーミング機能によって、ログファイルを Elasticsearch に送信することができます。Elasticsearch は、分散型の RESTful 検索及び分析エンジンです。
Fastly ではサードパーティのサービスに関する直接のサポートは行っておりません。詳細については、Fastly のご利用規約をご覧ください。
前提条件
Fastly サービスのログエンドポイントとして Elasticsearch を追加する前に、Elasticsearch がリモートサーバー上で作動していることを確認してください。ログを送信するポートを含むエンドポイント URL (Fastly からのトラフィックを受信できることを確認してください) と、ログの送信先インデックスの名前が必要になります。Elasticsearch の設定に関する詳細については、Elasticsearch 設定ドキュメントを確認してください。
このログエンドポイントは、Elasticsearch のサポートが有効なすべてのバージョンおよび既に有効期限が終了した一部バージョンと連携しています。また、OpenSearch サーバー統合もサポートしています。Elasticsearch との API 互換性を持つその他のディストリビューションも機能する可能性はありますが、明確にテストは実行しておらず、また一切の保証を行いません。
必須権限
Fastly は Bulk APIを使用し、
index アクションを介してデータを送信します。BASIC 認証を使用する場合、
index アクションを使用するために必要なインデックス権限をユーザーロールに付与するようにしてください。
また、Elasticsearch サーバーのルートパス API へのアクセスも必要です。API は、サーバーのバージョン番号などのメタデータを返します。これにより、統合がお客様のサーバーに最適なバルクデータ API を選択できます。API へのアクセスにより、お客様が使用する幅広い Elasticsearch バージョンとその他の Elasticsearch との互換性を持つディストリビューションとの適切な連携が可能になります。
Elasticsearch をログエンドポイントとして追加する
次の手順に従って、ログエンドポイントとして Elasticsearch を追加します。
- Deliver サービス
- Compute サービス
リモートログストリーミングの設定に関するガイドをご確認ください。
- Elasticsearch エリアで、Create endpoint をクリックします。
- Create an Elasticsearch endpoint に次のように入力します。
Name フィールドに分かりやすいエンドポイントの名前を入力します。
Placement セクションでは、生成される VCL にログコールが配置される場所を選択します。有効な値は Format Version Default そして None です。詳細については、ログ配置の変更に関するガイドをご覧ください。
- Log format フィールドに、Elasticsearch に送信するデータを入力します。詳細はフォーマットの例のセクションを参照してください。
- URL フィールドに、ログの送信先のポートを含む Elasticsearch エンドポイント URL を入力します。URL は、Fastly からの TCP トラフィックを受信できるポートで HTTPS を使用し、送信する必要があります。
- Index フィールドに、ログの送信先となる Elasticsearch インデックス名を入力します。インデックスは、Elasticsearch インデックス形式のルールに従う必要があります。Fastly は、ポンド記号から始まる中括弧内の strftime 補間変数をサポートしています。例えば、
#{%F}では YYYY-MM-DD 形式で今日の日付が補間されます。
- (オプション) Pipeline フィールドには、インデックス作成前に事前処理変換を適用する Elasticsearch ingest pipeline ID を入力します (例:
my_pipeline_id)。
- (オプション) Maximum logs フィールドに、ゼロでない場合、バッチに追加するログの最大数を入力します。
- (オプション) Maximum bytes フィールドには、ログバッチの最大サイズを入力します。
- (オプション) BasicAuth user フィールドには、Basic 認証ユーザー名を入力します。
- (オプション) BasicAuth password フィールドには、Basic 認証パスワードを入力します。
TLS hostname フィールドに、ログの送信先サーバーの証明書を検証するためのホスト名を任意で入力します。これは、証明書のサブジェクト代替名 (SAN) フィールドの1つと同じである必要があります。コモンネーム (CN) はサポートされていません。
- (オプション) TLS CA certificate フィールドには、オリジンサーバーの証明書が有効であることの確認に使用する認証局 (CA) の証明書をコピー & ペーストしてください。アップロードする証明書は PEM 形式である必要があります。周知の認証局によって署名されてない場合には、証明書をアップロードすることを検討してください。TLS 証明書が周知の認証局によって署名されていれば、必要ありません。
- (オプション) TLS client certificate フィールドには、オリジンサーバーへの認証に使用する TLS クライアント証明書をコピー & ペーストしてください。アップロードする TLS クライアント証明書は、PEM 形式で、クライアント証明書を添付する必要があります。TLS クライアント証明書により、Fastly が接続を実行していることをサーバーが認証できるようになります。
- (オプション) TLS client key フィールドには、バックエンドサーバーへの認証に使用する TLS クライアントキーをコピー & ペーストしてください。アップロードする TLS クライアントキーは、PEM 形式で、TLS クライアント証明書を添付する必要があります。TLS クライアントキーを使用すると、Fastly が接続を実行していることをサーバーが認証することができます。
Create をクリックして新規のログエンドポイントを作成します。
Activate をクリックして設定への変更をデプロイします。
フォーマットの例
Elasticsearch に送信されるデータは、JSON オブジェクトとしてシリアル化する必要があります。以下は、Elasticsearch にデータを送信するための書式指定文字列の例です。
{ "timestamp": "%{strftime(\{"%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z"\}, time.start)}V", "client_ip": "%{req.http.Fastly-Client-IP}V", "geo_country": "%{client.geo.country_name}V", "geo_city": "%{client.geo.city}V", "host": "%{if(req.http.Fastly-Orig-Host, req.http.Fastly-Orig-Host, req.http.Host)}V", "url": "%{json.escape(req.url)}V", "request_method": "%{json.escape(req.method)}V", "request_protocol": "%{json.escape(req.proto)}V", "request_referer": "%{json.escape(req.http.referer)}V", "request_user_agent": "%{json.escape(req.http.User-Agent)}V", "response_state": "%{json.escape(fastly_info.state)}V", "response_status": %{resp.status}V, "response_reason": %{if(resp.response, "%22"+json.escape(resp.response)+"%22", "null")}V, "response_body_size": %{resp.body_bytes_written}V, "fastly_server": "%{json.escape(server.identity)}V", "fastly_is_edge": %{if(fastly.ff.visits_this_service == 0, "true", "false")}V}