ログストリーミング: Elasticsearch

Fastly のリアルタイムログストリーミング機能によって、ログファイルを Elasticsearch に送信することができます。Elasticsearch は、分散型の RESTful 検索及び分析エンジンです。

Fastly ではサードパーティのサービスに関する直接のサポートは行っておりません。詳細については、Fastly のご利用規約をご覧ください。

前提条件

Fastly サービスのログエンドポイントとして Elasticsearch を追加する前に、Elasticsearch がリモートサーバー上で作動していることを確認してください。ログを送信するポートを含むエンドポイント URL (Fastly からのトラフィックを受信できることを確認してください) と、ログの送信先インデックスの名前が必要になります。Elasticsearch の設定に関する詳細については、Elasticsearch 設定ドキュメントを確認してください。

このログエンドポイントは、Elasticsearch のサポートが有効なすべてのバージョンおよび既に有効期限が終了した一部バージョンと連携しています。また、OpenSearch サーバー統合もサポートしています。Elasticsearch との API 互換性を持つその他のディストリビューションも機能する可能性はありますが、明確にテストは実行しておらず、また一切の保証を行いません。

必須権限

Fastly は Bulk APIを使用し、 index アクションを介してデータを送信します。BASIC 認証を使用する場合、 index アクションを使用するために必要なインデックス権限をユーザーロールに付与するようにしてください。

また、Elasticsearch サーバーのルートパス API へのアクセスも必要です。API は、サーバーのバージョン番号などのメタデータを返します。これにより、統合がお客様のサーバーに最適なバルクデータ API を選択できます。API へのアクセスにより、お客様が使用する幅広い Elasticsearch バージョンとその他の Elasticsearch との互換性を持つディストリビューションとの適切な連携が可能になります。

Elasticsearch をログエンドポイントとして追加する

次の手順に従って、ログエンドポイントとして Elasticsearch を追加します。