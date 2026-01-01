ログストリーミング: Scalyr 日本語 English

Fastly のリアルタイムログストリーミング機能では、Scalyr (現 DataSet) にログファイルを送信することができます。 Scalyr はすべてのサーバーログとメトリクスを一元化された検索可能なシステムにリアルタイムで取り込みます。

Fastly ではサードパーティのサービスに関する直接のサポートは行っておりません。詳細については、Fastly のご利用規約をご覧ください。

前提条件

Scalyr のアカウントをお持ちでない場合は、登録してアカウントを作成する必要があります。Scalyr Web サイトの登録手順に従ってアカウントを作成してください。

アカウントを作成したら、Scalyr ダッシュボードの Settings にある API Keys のセクションにアクセスして、Scalyr Write Token をメモしてください。Scalyr は、お客様が送信したデータをお客様のアカウントと関連付けるためにこのトークンを使用します。そのため、Fastly でエンドポイントとしてセットアップする際にこのトークンが必要になります。

コントロールパネルではなく、コマンドラインで Scalyr エンドポイントを追加する場合は、Fastly API トークンと Scalyr へのログストリーミングを有効にする Fastly サービスのサービス ID とバージョン番号も必要です。

Scalyr をログエンドポイントとして追加する

以下の手順で Scalyr をログエンドポイントとして追加します。