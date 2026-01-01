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AWS Elastic Container Service (ECS) の設定

Next-Gen WAF をサイドカーとして AWS Elastic Container Service (ECS) にデプロイできます。このデプロイオプションは、Fargate と EC2 の両方の起動タイプと互換性があります。

前提条件

サイト (ワークスペースとも呼ばれます) のエージェントキーをコピーします。これらのキーは、Next-Gen WAF を AWS ECS のサイドカーとして設定する際に使用します。

AWS ECS のセットアップ

Next-Gen WAF を AWS ECS のサイドカーとして設定するには、Amazon の ECS チュートリアル および サイドカーのドキュメントを参照してください。また、以下を必ず行ってください。

  • タスク定義のストレージボリュームタイプを Bind マウントに設定します。

  • Next-Gen WAF エージェント専用のコンテナを追加して、必ず以下を設定します。

    • Name フィールドを sigsci-agent に変更します。

    • Image URI* フィールドをsignalsciences:sigsci-agent:<agent-version>に変更します。<agent-version>特定のエージェントバージョンに置き換える必要があります。この変数を latest に設定すると、AWS は都合の悪いタイミングで Next-Gen WAF エージェントをアップグレードする可能性があります。

  • Next-Gen WAF エージェントコンテナのリソース制限 (ulimits) を設定します。nofile のソフト制限とハード制限は 65335 に設定します。これらの制限を低く設定しすぎると (デフォルトは 1024) 高すぎる場合よりも悪影響が生じます。

  • エージェントシークレットキーの環境変数を作成し、以下を必ず設定してください。

    • キーフィールドを SIGSCI_SECRETACCESSKEYに設定します。

    • Value フィールドを、インストール前提条件の完了中にコピーした secretaccesskey の値に設定します。

  • エージェントアクセスキーの環境変数を作成し、以下を必ず設定してください。

    • キーフィールドを SIGSCI_ACCESSKEYIDに設定します。

    • Value フィールドを、インストール前提条件の完了中にコピーした accesskeyid の値に設定します。

  • Next-Gen WAF エージェントコンテナのマウントポイントパスを /var/run に設定します。これは Next-Gen WAF エージェントのデフォルトパスですが、別のパスを設定することもできます。

JSON の設定例

ヒント：この例のJSONでは、すべての REPLACEME を置き換える必要があります。

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{
    "ipcMode": null,
    "executionRoleArn": "arn:aws:iam::REPLACEME:role/ecsTaskExecutionRole",
    "containerDefinitions": [
        {
            "dnsSearchDomains": null,
            "logConfiguration": {
                "logDriver": "awslogs",
                "secretOptions": null,
                "options": {
                    "awslogs-group": "/ecs/sigsci-example",
                    "awslogs-region": "us-west-1",
                    "awslogs-stream-prefix": "ecs"
                }
            },
            "entryPoint": null,
            "portMappings": [
                {
                    "hostPort": 8080,
                    "protocol": "tcp",
                    "containerPort": 8080
                }
            ],
            "command": null,
            "linuxParameters": null,
            "cpu": 0,
            "environment": [
                {
                    "name": "apache_port",
                    "value": "8080"
                },
                {
                    "name": "sigsci_rpc",
                    "value": "/var/run/sigsci.sock"
                }
            ],
            "dnsServers": null,
            "mountPoints": [
                {
                    "readOnly": null,
                    "containerPath": "/var/run",
                    "sourceVolume": "run"
                }
            ],
            "workingDirectory": null,
            "secrets": null,
            "dockerSecurityOptions": null,
            "memory": null,
            "memoryReservation": null,
            "volumesFrom": [],
            "stopTimeout": null,
            "image": "signalsciences/sigsci-agent:latest",
            "startTimeout": null,
            "firelensConfiguration": null,
            "dependsOn": null,
            "disableNetworking": null,
            "interactive": null,
            "healthCheck": null,
            "essential": true,
            "links": null,
            "hostname": null,
            "extraHosts": null,
            "pseudoTerminal": null,
            "user": null,
            "readonlyRootFilesystem": null,
            "dockerLabels": null,
            "systemControls": null,
            "privileged": null,
            "name": "apache"
        },
        {
            "dnsSearchDomains": null,
            "logConfiguration": {
                "logDriver": "awslogs",
                "secretOptions": null,
                "options": {
                    "awslogs-group": "/ecs/sigsci-example",
                    "awslogs-region": "us-west-1",
                    "awslogs-stream-prefix": "ecs"
                }
            },
            "entryPoint": null,
            "portMappings": [],
            "command": null,
            "linuxParameters": null,
            "cpu": 0,
            "environment": [
                {
                    "name": "SIGSCI_ACCESSKEYID",
                    "value": "REPLACEME"
                },
                {
                    "name": "SIGSCI_SECRETACCESSKEY",
                    "value": "REPLACEME"
                }
            ],
            "ulimits": [
                {
                    "name": "nofile",
                    "softLimit": 65335,
                    "hardLimit": 65335
                }
            ],
            "dnsServers": null,
            "mountPoints": [
                {
                    "readOnly": null,
                    "containerPath": "/var/run",
                    "sourceVolume": "run"
                }
            ],
            "workingDirectory": null,
            "secrets": null,
            "dockerSecurityOptions": null,
            "memory": null,
            "memoryReservation": null,
            "volumesFrom": [],
            "stopTimeout": null,
            "image": "signalsciences/sigsci-agent:latest",
            "startTimeout": null,
            "firelensConfiguration": null,
            "dependsOn": null,
            "disableNetworking": null,
            "interactive": null,
            "healthCheck": null,
            "essential": true,
            "links": null,
            "hostname": null,
            "extraHosts": null,
            "pseudoTerminal": null,
            "user": null,
            "readonlyRootFilesystem": null,
            "dockerLabels": null,
            "systemControls": null,
            "privileged": null,
            "name": "agent"
        }
    ],
    "memory": "4096",
    "taskRoleArn": "arn:aws:iam::REPLACEME:role/EcsServiceRole2",
    "family": "sigsci-example",
    "pidMode": null,
    "requiresCompatibilities": [
        "FARGATE"
    ],
    "networkMode": "host",
    "cpu": "2048",
    "inferenceAccelerators": null,
    "proxyConfiguration": null,
    "volumes": [
        {
            "efsVolumeConfiguration": null,
            "name": "run",
            "host": {
                "sourcePath": null
            },
            "dockerVolumeConfiguration": null
        }
    ],
    "tags": []
}

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