Pivotal Container Services (PKS) を設定する
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Pivotal Container Services (PKS) との統合は、一般的な Kubernetes インストールとほぼ同じ方法で設定されます。主な違いは、PKS における Kubernetes クラスターへのアクセスで、PKS インストールに含まれる
pks クライアントバイナリを使用してログインすることです。
インストール
PKS と統合するために特別な作業は必要ありません。統合方法は一般的な Kubernetes インストールと同じです。唯一の違いは、PKS における Kubernetes クラスターへのアクセス方法で、PKS インストールに含まれる
pks クライアントバイナリを使用してログインすることで行います。PKS に関する追加情報については、VMware のドキュメントを参照してください。
環境を設定してください。# Credentials filename$ export KUBECONFIG=pks-creds.yaml
URL、ユーザー名、パスワードを使用して PKS にログインします。$ pks login -a <your-url> -u <user> -p <password> -k
(KUBECONFIG から) 認証情報ファイルを作成します。$ pks get-credentials <cluster-name>
すべてのローカルコマンドがリモートクラスターで実行されるよう、コンテキストをリモートクラスターに設定します。$ kubectl config use-context <cluster-name>
通常の Kubernetes 手順に従ってアプリケーションをデプロイします。Pod の一覧表示など、リモートクラスターに対してコマンドを実行し、設定が正しく行われていることを確認します。$ kubectl get pods
Kubernetes との統合手順に従って、Next-Gen WAF をインストールします。