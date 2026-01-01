Pivotal Container Services (PKS) を設定する 日本語 English

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Pivotal Container Services (PKS) との統合は、一般的な Kubernetes インストールとほぼ同じ方法で設定されます。主な違いは、PKS における Kubernetes クラスターへのアクセスで、PKS インストールに含まれる pks クライアントバイナリを使用してログインすることです。

インストール

PKS と統合するために特別な作業は必要ありません。統合方法は一般的な Kubernetes インストールと同じです。唯一の違いは、PKS における Kubernetes クラスターへのアクセス方法で、PKS インストールに含まれる pks クライアントバイナリを使用してログインすることで行います。PKS に関する追加情報については、VMware のドキュメントを参照してください。

環境を設定してください。 # Credentials filename $ export KUBECONFIG=pks-creds.yaml URL、ユーザー名、パスワードを使用して PKS にログインします。 $ pks login -a <your-url> -u <user> -p <password> -k (KUBECONFIG から) 認証情報ファイルを作成します。 $ pks get-credentials <cluster-name> すべてのローカルコマンドがリモートクラスターで実行されるよう、コンテキストをリモートクラスターに設定します。 $ kubectl config use-context <cluster-name> 通常の Kubernetes 手順に従ってアプリケーションをデプロイします。Pod の一覧表示など、リモートクラスターに対してコマンドを実行し、設定が正しく行われていることを確認します。 $ kubectl get pods Kubernetes との統合手順に従って、Next-Gen WAF をインストールします。

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