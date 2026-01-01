Kubernetes Istio

apiVersion : networking.istio.io/v1alpha3 kind : EnvoyFilter metadata : name : helloworld spec : workloadSelector : labels : app : helloworld configPatches : - applyTo : HTTP_FILTER match : context : SIDECAR_INBOUND listener : name : virtualInbound filterChain : filter : name : "envoy.filters.network.http_connection_manager" patch : operation : INSERT_BEFORE value : name : envoy.filters.http.ext_authz typed_config : "@type" : "type.googleapis.com/envoy.extensions.filters.http.ext_authz.v3.ExtAuthz" transport_api_version : "V3" grpc_service : envoy_grpc : cluster_name : sigsci - agent - grpc timeout : 0.2s failure_mode_allow : true with_request_body : max_request_bytes : 8192 allow_partial_message : true - applyTo : NETWORK_FILTER match : context : SIDECAR_INBOUND listener : name : virtualInbound filterChain : filter : name : "envoy.filters.network.http_connection_manager" patch : operation : MERGE value : name : "envoy.filters.network.http_connection_manager" typed_config : "@type" : "type.googleapis.com/envoy.extensions.filters.network.http_connection_manager.v3.HttpConnectionManager" access_log : - name : "envoy.http_grpc_access_log" typed_config : "@type" : "type.googleapis.com/envoy.extensions.access_loggers.grpc.v3.HttpGrpcAccessLogConfig" common_config : log_name : "sigsci-agent-grpc" transport_api_version : "V3" grpc_service : google_grpc : target_uri : 127.0.0.1 : 9999 stat_prefix : "sigsci-agent" timeout : 0.2s additional_request_headers_to_log : - "x-sigsci-request-id" - "x-sigsci-waf-response" - "accept" - "content-type" - "content-length" additional_response_headers_to_log : - "date" - "server" - "content-type" - "content-length" - applyTo : CLUSTER patch : operation : ADD value : name : sigsci - agent - grpc type : STRICT_DNS connect_timeout : 0.5s http2_protocol_options : { } load_assignment : cluster_name : sigsci - agent - grpc endpoints : - lb_endpoints : - endpoint : address : socket_address : address : 127.0.0.1 port_value : 9999