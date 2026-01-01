Kubernetes スタートアッププローブ 日本語 English

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デフォルトでは、エージェントは予備的な検査のために迅速な起動とパフォーマンス準備を優先します。ただし、ルールや設定データを読み込んだ後にのみトラフィックを検査したい場合、迅速な起動が必ずしも望ましいとは限りません。Kubernetes 環境では、Startup Probe を使用してエージェントコンテナの起動を遅延させ、エージェントがルールおよび設定データを読み込んだ後にのみ、コンテナが準備完了としてマークされるようにすることができます。

制約と考慮事項

スタートアッププローブは、エージェントバージョン 4.51.0 以上で利用可能です。

Startup Probe のチューニングに関する詳細は、プローブの設定に関する Kubernetes ドキュメントを参照してください。

Startup Probe を設定する

Startup Probe の設定方法には、 httpGet チェックを使用する方法と、ファイルベースの Startup Probe を使用する方法の2つがあります。

HTTP Startup Probe を設定する

エージェントのエンドポイントが httpGet チェックに応答するようにするには、 SIGSCI_STARTUP_PROBE_LISTENER 環境変数を、使用したいアドレスに設定します。 次に、同じプロンプトで、パスを /startup に設定した startupProbe httpGet 定義を追加します。

エージェントがルールを読み込むまでの間、エージェントエンドポイントは HTTP 503 (Service Unavailable) レスポンスを返します。ルールの読み込みが完了すると、 HTTP 200 レスポンスを返すようになります。

Startup Probe にポート 2024 を使用する例の差分は次のとおりです。

containers: - name: sigsci-agent image: signalsciences/sigsci-agent:latest ports: + - name: "startup-port" + containerPort: 2024 env: + - name: SIGSCI_STARTUP_PROBE_LISTENER + value: "0.0.0.0:2024" + startupProbe: + httpGet: + path: /startup + port: startup-port + failureThreshold: 90 + periodSeconds: 2

ファイルベースの Startup Probe を設定する

HTTP ベースのプローブを使用したくない場合、エージェントにコンテナ内でファイルを作成させ、そのファイルの存在を exec チェックで確認することで、準備完了状態を示すように設定できます。

ファイルベースの Startup Probe を設定するには、ルールの読み込み完了後にエージェントがファイルを作成するパスとして、 SIGSCI_STARTUP_PROBE_FILEPATH 環境変数を設定します。その後、 exec コマンドを使用して、そのファイルの存在を確認します。

エージェントが設定データの読み込みを完了すると、ファイルが作成されます。設定データの読み込みが完了するまでの間、Startup Probe は Startup probe failed: cat: can't open '/sigsci/tmp/startup': No such file or directory というメッセージを含む Kubernetes の警告イベントを生成する場合がありますが、これはファイルベースの Startup Probe を使用する場合の想定された動作です。

Startup Probe に /sigsci/tmp/startup を使用する例の差分は次のとおりです。

containers: - name: sigsci-agent image: signalsciences/sigsci-agent:latest env: + - name: SIGSCI_STARTUP_PROBE_FILEPATH + value: "/sigsci/tmp/startup" + startupProbe: + exec: + command: + - cat + - /sigsci/tmp/startup + failureThreshold: 90 + periodSeconds: 2

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