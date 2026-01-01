エージェントコンテナイメージ
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Next-Gen WAF エージェント (旧 Signal Sciences エージェント) のコンテナイメージの正式名称は、
signalsciences/sigsci-agent です。
sigsci-agent コンテナイメージは Docker Hub で入手できます。この画像は
signalsciences/sigsci-agent:latest でプルできます (または
latest をバージョンタグに置き換えてください)。この画像を修正する必要がある場合、またはローカルでビルドしたい場合は、以下の手順に従ってください。
カスタム sigsci-agent Dockerfile
既存の
sigsci-agent コンテナイメージの上に、
FROM を使用してビルドできます。ただし、Dockerfile は
root ではなく
sigsci ユーザーとしてコマンドを実行するように設定されているため、注意が必要です。推奨される Dockerfile を使用する場合、システムの変更を行った後、
root ユーザーに変更し、その後
sigsci ユーザーに戻す必要がある場合があります。
例 : 追加パッケージのインストール
# Start from the official sigsci-agent containerFROM signalsciences/sigsci-agent:latest
# Change to root to install a package, using `sl` as an exampleUSER rootRUN apk --no-cache add sl
# Change back to the sigsci user at the end for runtimeUSER sigsci
エージェントの Docker コンテナイメージをビルドする
https://dl.security.fastly.com と https://dl.signalsciences.net の両方で、
sigsci-agent ディストリビューション
.tar.gz アーカイブで推奨される
sigsci-agent Dockerfileをホストしています。アーカイブをダウンロードして解凍し、Docker コンテナイメージをビルドするには、ターミナルアプリケーションで以下のコマンドを実行します。
- dl.security.fastly.com
- dl.signalsciences.net
$ curl -O https://dl.security.fastly.com/sigsci-agent/sigsci-agent_latest.tar.gz$ mkdir sigsci-agent && tar zxvf sigsci-agent_latest.tar.gz -C sigsci-agent$ cd sigsci-agent$ make docker
IMAGE_NAME (例:
make IMAGE_NAME=custom-prefix/sigsci-agent docker) を設定することで、タグにカスタム名を使用できます。
手動でビルドするには、
YOUR-TAG と
YOUR-VERSION を置き換えて次のコマンドを実行します。
$ docker build . -t your-tag:your-version