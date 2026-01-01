この例では、Next-Gen WAF エージェントがサイドカーコンテナとして実行され、すべての受信リクエストを検査のためにプロキシし、その後アップストリームのアプリケーションコンテナへ転送します。

Next-Gen WAF エージェントを統合する

エージェントコンテナイメージの統合を参照してください

Next-Gen WAF モジュールを使用せず、Next-Gen WAF エージェントを Web アプリケーションの前段にリバースプロキシとして配置します

Web アプリケーションが Next-Gen WAF モジュールをサポートしていない場合 (またはモジュールをインストールしないことを選択する場合)、同じポッド内の Web アプリケーションの前段でリバースプロキシとして動作するように sigsci-agent コンテナを設定することができます。

サイドカーコンテナで Next-Gen WAF エージェントをリバースプロキシモードとして実行するには、次の設定が必要です。

リバースプロキシモードで以下のように設定した sigsci-agent コンテナを Pod に追加します。 受信リクエストをリッスンする (新しいポートを使用する、またはアプリケーションもしくは Kubernetes サービスの設定を適切に変更する) リクエストを Web アプリケーションコンテナへプロキシする

emptyDir{} ボリュームを追加して、 sigsci-agent が一時的なデータを書き込む場所とします。

以下の設定では、ポート 8000 でサンプルのアプリケーション ( helloworld ) を公開し、新しいポート 8001 にリバースプロキシリスナーとして sigsci-agent を追加し、そのアップストリームとしてサンプルの Web アプリケーションポート 8000 を指定しています。

Next-Gen WAF エージェントをリバースプロキシとして追加する

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... containers : - name : helloworld image : signalsciences/example - helloworld : latest imagePullPolicy : IfNotPresent args : - localhost : 8000 ports : - containerPort : 8000 - name : sigsci - agent image : signalsciences/sigsci - agent : latest imagePullPolicy : Always env : - name : SIGSCI_ACCESSKEYID valueFrom : secretKeyRef : name : sigsci.my - site - name - here key : accesskeyid - name : SIGSCI_SECRETACCESSKEY valueFrom : secretKeyRef : name : sigsci.my - site - name - here key : secretaccesskey - name : SIGSCI_REVPROXY_LISTENER value : "http:{listener='http://0.0.0.0:8001',upstreams='http://0.0.0.0:8000',access-log='/dev/stdout'}" ports : - containerPort : 8001 securityContext : readOnlyRootFilesystem : true volumeMounts : - name : sigsci - tmp mountPath : /sigsci/tmp

注: 上記の変更は、 sigsci のシークレットがシステムに追加されていることを前提としています。

デプロイメントに Next-Gen WAF エージェント用の一時ボリュームの定義を追加する

Pod 内の他のコンテナが使用できるよう、エージェント用の一時ボリュームを定義する必要があります。この例では、組み込みの emptyDir: {} ボリュームタイプを使用しています。

... volumes : - name : sigsci - tmp emptyDir : { }

サービスの定義を変更し、Next-Gen WAF エージェントをリバースプロキシとして追加する

上記の例では、 sigsci-agent リバースプロキシは新しいポートでリッスンし、元のアプリケーションのリスナーはそのまま残されています。しかし、エージェント追加をできるだけシームレスに行うために、元のアプリケーションポートで受けたリクエストを sigsci-agent にルーティングしたい場合もあります。その1つの方法が、トラフィックを Web アプリケーションに直接送るのではなく、 sigsci-agent のリバースプロキシのリスナーポートへルーティングするように Kubernetes サービスの定義を変更することです。

Next-Gen WAF エージェントのポートを指すようにサービスの定義を変更する

アプリケーションを直接指すのではなく、 sigsci-agent のリバースプロキシのリスナーポートを指すように、サービスの targetPort を変更します。その後、 sigsci-agent がアプリケーションポートへプロキシします。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 apiVersion : v1 kind : Service metadata : name : helloworld labels : app : helloworld spec : ports : - name : http port : 8000 targetPort : 8001 selector : app : helloworld type : LoadBalancer

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