Kubernetes リバースプロキシ
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この例では、Next-Gen WAF エージェントがサイドカーコンテナとして実行され、すべての受信リクエストを検査のためにプロキシし、その後アップストリームのアプリケーションコンテナへ転送します。
Next-Gen WAF エージェントを統合する
エージェントコンテナイメージの統合を参照してください
Next-Gen WAF モジュールを使用せず、Next-Gen WAF エージェントを Web アプリケーションの前段にリバースプロキシとして配置します
Web アプリケーションが Next-Gen WAF モジュールをサポートしていない場合 (またはモジュールをインストールしないことを選択する場合)、同じポッド内の Web アプリケーションの前段でリバースプロキシとして動作するように
sigsci-agent コンテナを設定することができます。
サイドカーコンテナで Next-Gen WAF エージェントをリバースプロキシモードとして実行するには、次の設定が必要です。
リバースプロキシモードで以下のように設定した
sigsci-agentコンテナを Pod に追加します。
受信リクエストをリッスンする (新しいポートを使用する、またはアプリケーションもしくは Kubernetes サービスの設定を適切に変更する)
リクエストを Web アプリケーションコンテナへプロキシする
emptyDir{}ボリュームを追加して、
sigsci-agentが一時的なデータを書き込む場所とします。
以下の設定では、ポート
8000 でサンプルのアプリケーション (
helloworld) を公開し、新しいポート
8001 にリバースプロキシリスナーとして
sigsci-agent を追加し、そのアップストリームとしてサンプルの Web アプリケーションポート
8000 を指定しています。
Next-Gen WAF エージェントをリバースプロキシとして追加する
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... containers: # Example helloworld app running on port 8000 without sigsci configured - name: helloworld image: signalsciences/example-helloworld:latest imagePullPolicy: IfNotPresent args: - localhost:8000 ports: - containerPort: 8000 # Next-Gen WAF agent running in reverse proxy mode (SIGSCI_REVPROXY_LISTENER configured) - name: sigsci-agent image: signalsciences/sigsci-agent:latest imagePullPolicy: Always env: - name: SIGSCI_ACCESSKEYID valueFrom: secretKeyRef: name: sigsci.my-site-name-here key: accesskeyid - name: SIGSCI_SECRETACCESSKEY valueFrom: secretKeyRef: name: sigsci.my-site-name-here key: secretaccesskey # Configure the revproxy listener to listen on a new port 8001 # forwarding to the app on the original port 8000 as the upstream - name: SIGSCI_REVPROXY_LISTENER value: "http:{listener='http://0.0.0.0:8001',upstreams='http://0.0.0.0:8000',access-log='/dev/stdout'}" ports: - containerPort: 8001 securityContext: # The sigsci-agent container should run with its root filesystem read only readOnlyRootFilesystem: true volumeMounts: # Default volume mount location for sigsci-agent writeable data # NOTE: Also change `SIGSCI_SHARED_CACHE_DIR` (default `/sigsci/tmp/cache`) # if mountPath is changed, but best not to change. - name: sigsci-tmp mountPath: /sigsci/tmp
注: 上記の変更は、
sigsciのシークレットがシステムに追加されていることを前提としています。
デプロイメントに Next-Gen WAF エージェント用の一時ボリュームの定義を追加する
Pod 内の他のコンテナが使用できるよう、エージェント用の一時ボリュームを定義する必要があります。この例では、組み込みの
emptyDir: {} ボリュームタイプを使用しています。
... volumes: # Define a volume where sigsci-agent will write temp data and share the socket file, # which is required with the root filesystem is mounted read only - name: sigsci-tmp emptyDir: {}
サービスの定義を変更し、Next-Gen WAF エージェントをリバースプロキシとして追加する
上記の例では、
sigsci-agent リバースプロキシは新しいポートでリッスンし、元のアプリケーションのリスナーはそのまま残されています。しかし、エージェント追加をできるだけシームレスに行うために、元のアプリケーションポートで受けたリクエストを
sigsci-agent にルーティングしたい場合もあります。その1つの方法が、トラフィックを Web アプリケーションに直接送るのではなく、
sigsci-agent のリバースプロキシのリスナーポートへルーティングするように Kubernetes サービスの定義を変更することです。
Next-Gen WAF エージェントのポートを指すようにサービスの定義を変更する
アプリケーションを直接指すのではなく、
sigsci-agent のリバースプロキシのリスナーポートを指すように、サービスの
targetPort を変更します。その後、
sigsci-agent がアプリケーションポートへプロキシします。
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apiVersion: v1kind: Servicemetadata: name: helloworld labels: app: helloworldspec: ports: - name: http port: 8000 # Target is now sigsci-agent on port 8001 targetPort: 8001 selector: app: helloworld type: LoadBalancer