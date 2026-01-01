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Kubernetes リバースプロキシ

この例では、Next-Gen WAF エージェントがサイドカーコンテナとして実行され、すべての受信リクエストを検査のためにプロキシし、その後アップストリームのアプリケーションコンテナへ転送します。

Next-Gen WAF エージェントを統合する

エージェントコンテナイメージの統合を参照してください

Next-Gen WAF モジュールを使用せず、Next-Gen WAF エージェントを Web アプリケーションの前段にリバースプロキシとして配置します

Web アプリケーションが Next-Gen WAF モジュールをサポートしていない場合 (またはモジュールをインストールしないことを選択する場合)、同じポッド内の Web アプリケーションの前段でリバースプロキシとして動作するように sigsci-agent コンテナを設定することができます。

サイドカーコンテナで Next-Gen WAF エージェントをリバースプロキシモードとして実行するには、次の設定が必要です。

  • リバースプロキシモードで以下のように設定した sigsci-agent コンテナを Pod に追加します。

    • 受信リクエストをリッスンする (新しいポートを使用する、またはアプリケーションもしくは Kubernetes サービスの設定を適切に変更する)

    • リクエストを Web アプリケーションコンテナへプロキシする

  • emptyDir{} ボリュームを追加して、sigsci-agent が一時的なデータを書き込む場所とします。

以下の設定では、ポート 8000サンプルのアプリケーション (helloworld) を公開し、新しいポート 8001 にリバースプロキシリスナーとして sigsci-agent を追加し、そのアップストリームとしてサンプルの Web アプリケーションポート 8000 を指定しています。

Next-Gen WAF エージェントをリバースプロキシとして追加する

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...
      containers:
      # Example helloworld app running on port 8000 without sigsci configured
      - name: helloworld
        image: signalsciences/example-helloworld:latest
        imagePullPolicy: IfNotPresent
        args:
        - localhost:8000
        ports:
        - containerPort: 8000
      # Next-Gen WAF agent running in reverse proxy mode (SIGSCI_REVPROXY_LISTENER configured)
      - name: sigsci-agent
        image: signalsciences/sigsci-agent:latest
        imagePullPolicy: Always
        env:
        - name: SIGSCI_ACCESSKEYID
          valueFrom:
            secretKeyRef:
              name: sigsci.my-site-name-here
              key: accesskeyid
        - name: SIGSCI_SECRETACCESSKEY
          valueFrom:
            secretKeyRef:
              name: sigsci.my-site-name-here
              key: secretaccesskey
        # Configure the revproxy listener to listen on a new port 8001
        # forwarding to the app on the original port 8000 as the upstream
        - name: SIGSCI_REVPROXY_LISTENER
          value: "http:{listener='http://0.0.0.0:8001',upstreams='http://0.0.0.0:8000',access-log='/dev/stdout'}"
        ports:
        - containerPort: 8001
        securityContext:
          # The sigsci-agent container should run with its root filesystem read only
          readOnlyRootFilesystem: true
        volumeMounts:
        # Default volume mount location for sigsci-agent writeable data
        # NOTE: Also change `SIGSCI_SHARED_CACHE_DIR` (default `/sigsci/tmp/cache`)
        #       if mountPath is changed, but best not to change.
        - name: sigsci-tmp
          mountPath: /sigsci/tmp

注: 上記の変更は、sigsci のシークレットがシステムに追加されていることを前提としています。

デプロイメントに Next-Gen WAF エージェント用の一時ボリュームの定義を追加する

Pod 内の他のコンテナが使用できるよう、エージェント用の一時ボリュームを定義する必要があります。この例では、組み込みの emptyDir: {} ボリュームタイプを使用しています。

...
      volumes:
      # Define a volume where sigsci-agent will write temp data and share the socket file,
      # which is required with the root filesystem is mounted read only
      - name: sigsci-tmp
        emptyDir: {}

サービスの定義を変更し、Next-Gen WAF エージェントをリバースプロキシとして追加する

上記の例では、sigsci-agent リバースプロキシは新しいポートでリッスンし、元のアプリケーションのリスナーはそのまま残されています。しかし、エージェント追加をできるだけシームレスに行うために、元のアプリケーションポートで受けたリクエストをsigsci-agent にルーティングしたい場合もあります。その1つの方法が、トラフィックを Web アプリケーションに直接送るのではなく、 sigsci-agent のリバースプロキシのリスナーポートへルーティングするように Kubernetes サービスの定義を変更することです。

Next-Gen WAF エージェントのポートを指すようにサービスの定義を変更する

アプリケーションを直接指すのではなく、sigsci-agent のリバースプロキシのリスナーポートを指すように、サービスの targetPort を変更します。その後、sigsci-agent がアプリケーションポートへプロキシします。

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apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: helloworld
  labels:
    app: helloworld
spec:
  ports:
  - name: http
    port: 8000
    # Target is now sigsci-agent on port 8001
    targetPort: 8001
  selector:
    app: helloworld
  type: LoadBalancer

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