ログストリーミング: Oracle Cloud Storage

Fastly のリアルタイムログストリーミング機能は、Oracle Cloud の S3 Compatibility API の接続オプションを使用して、Oracle Cloud Storage にログファイルを送信することができます。Oracle Cloud Storage は開発者や IT チームによって使用される静的ファイルストレージサービスです。

Fastly ではサードパーティのサービスに関する直接のサポートは行っておりません。詳細については、Fastly のご利用規約をご覧ください。

前提条件

Oracle Cloud Storage を Fastly サービスのログエンドポイントとして追加する前に、Access Key と Secret Key で構成される Oracle の Customer Secret Key が必要です。これらには、バケットに対する読み取りと書き込みの許可が必要です。

また、バケットに割り当てられている名前空間識別子も必要です。バケットをクリックして Bucket Information タブで名前空間を見つけることができます (以下の例では decafbaddeadbeef )。

Oracle Cloud Storage をログエンドポイントとして追加する

このログエンドポイントは Fastly の Deliver サービス (VCL ベース) でのみご利用いただけます。Compute サービスではご利用いただけません。

Oracle Cloud Storage のアカウントを登録して Access Key を作成した後、以下の手順に従って Oracle Cloud Storage をログエンドポイントとして追加します。