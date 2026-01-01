ログストリーミング: Cloud Files 日本語 English

Fastly の リアルタイムのログストリーミング 機能は、ログファイルを Cloud Files に送信することができます。Cloud Files は、Rackspace が運営する開発者および IT チーム向けのファイルストレージサービスです。

Fastly ではサードパーティのサービスに関する直接のサポートは行っておりません。詳細については、Fastly のご利用規約をご覧ください。

前提条件

まだ Rackspace Cloud のアカウントをお持ちでない場合、登録が必要です。Rackspace の Web サイトに記載されている手順に従ってください。

Cloud Files のユーザーとコンテナの作成

まず Rackspace のクラウドコントロールパネルから、制限されたアクセス許可を持つ Cloud Files ユーザーを作成します。

Rackspace のクラウドコントロールパネルにログインします。 User account メニューから User Management を選択します。 Create User をクリックし、適切な詳細をすべて入力します。 Product Access セクションで User Role を Custom に設定します。 Product Access リストを確認します。Product 欄の Files 項目を除くすべての項目に対して、Role を No Access に設定します。 Files 項目の Role を Admin に設定します。これにより、ユーザーはログを保存するファイルを作成できますが、他のサービスにアクセスすることができなくなります。

次に、Cloud Files アカウントの API キーを確認します。これは後ほど Cloud Files API を使用した認証に使います。

ユーザーアカウントメニューから Account Settings を選択します。 Login details で API キーを表示し、キーを書き留めておきます。

Cloud Files ユーザーを作成し、API キーの確認ができたところで、Cloud Files コンテナを設定します。

Storage メニューから Files を選択します。 Create Container をクリックします。 コンテナに Fastly logs - my service のような分かりやすい名前を割り当てます。 地域を選択してファイルを保存し、コンテナがプライベートであることを確認します。 Create Container をクリックします。

Cloud Files のログエンドポイントの追加

Cloud Files のユーザーとコンテナを作成したら、以下の手順に従い Cloud Files をログエンドポイントとして追加します。