ログストリーミング: Wasabi Hot Cloud Storage 日本語 English

日本語

Fastly のリアルタイムログストリーミング機能は、Wasabi の S3 Compatibility API 接続オプションを使用して、Wasabi Hot Cloud Storage にログファイルを送信することができます。Wasabi Hot Cloud Storage は、開発者や IT チームによって使用される静的ファイルストレージサービスです。

Fastly ではサードパーティのサービスに関する直接のサポートは行っておりません。詳細については、Fastly のご利用規約をご覧ください。

前提条件

Fastly サービスのログエンドポイントとして Wasabi Hot Cloud Storage を追加する前に、バケットに対する読み取りと書き込みの権限を持つ Access Key を作成することをお勧めします。

Wasabi Hot Cloud Storage をログエンドポイントとして追加する

このログエンドポイントは Fastly の Deliver サービス (VCL ベース) でのみご利用いただけます。Compute サービスではご利用いただけません。

Wasabi Hot Cloud Storage のアカウントを登録して Access Key を作成した後、以下の手順で Wasabi Hot Cloud Storage をログエンドポイントとして追加します。