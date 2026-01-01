ログストリーミング: DigitalOcean Spaces 日本語 English

Fastly のリアルタイムログストリーミング機能により、DigitalOcean Spaces にログファイルを送信することができます。DigitalOcean Spaces は、デベロッパーや IT チームが利用する Amazon S3 と互換性を持つ静的ファイルストレージサービスです。

Fastly ではサードパーティのサービスに関する直接のサポートは行っておりません。詳細については、Fastly のご利用規約をご覧ください。

前提条件

Fastly サービスのログエンドポイントとして DigitalOcean Spaces を追加する前に、まだ DigitalOcean のアカウントをお持ちでない場合は DigitalOcean アカウントを作成 する必要があります。次に、DigitalOcean のWeb サイトでプライベートアクセス権限のあるスペースを作成し、シークレットキーとアクセスキー を生成し、エンドポイントをメモする必要があります。

ログエンドポイントとして DigitalOcean Spaces を追加する

DigitalOcean Space を作成した後、以下の手順で DigitalOcean Spaces をログエンドポイントとして追加します。