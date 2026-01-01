ログストリーミング: DigitalOcean Spaces
Fastly のリアルタイムログストリーミング機能により、DigitalOcean Spaces にログファイルを送信することができます。DigitalOcean Spaces は、デベロッパーや IT チームが利用する Amazon S3 と互換性を持つ静的ファイルストレージサービスです。
Fastly ではサードパーティのサービスに関する直接のサポートは行っておりません。詳細については、Fastly のご利用規約をご覧ください。
前提条件
Fastly サービスのログエンドポイントとして DigitalOcean Spaces を追加する前に、まだ DigitalOcean のアカウントをお持ちでない場合は DigitalOcean アカウントを作成 する必要があります。次に、DigitalOcean のWeb サイトでプライベートアクセス権限のあるスペースを作成し、シークレットキーとアクセスキー を生成し、エンドポイントをメモする必要があります。
ログエンドポイントとして DigitalOcean Spaces を追加する
DigitalOcean Space を作成した後、以下の手順で DigitalOcean Spaces をログエンドポイントとして追加します。
- Deliver サービス
- Compute サービス
リモートログストリーミングの設定に関するガイドをご確認ください。
- Spaces by DigitalOcean エリアで、Create endpoint をクリックします。
- Create a DigitalOcean endpoint フィールドを以下のように記入します。
Name フィールドに分かりやすいエンドポイントの名前を入力します。
Placement セクションでは、生成される VCL にログコールが配置される場所を選択します。有効な値は Format Version Default そして None です。詳細については、ログ配置の変更に関するガイドをご覧ください。
Log format フィールドには、ログ形式に使用する Apache 形式の文字列や VCL 変数を任意で入力します。詳細については、形式例のセクションをご覧ください。
(オプション) Timestamp format フィールドに、ログファイルのタイムスタンプ形式を入力します。デフォルトでは
strftime互換文字列です。詳細については、ログファイルの書き込み先の変更に関するガイドを参照してください。
- Space name フィールドに、ログを保存する DigitalOcean Space の名前を入力します。
- Access key フィールドには、DigitalOcean Space に関連付けられたアクセスキーを入力します。詳細については DigitalOcean Spaces の認証ガイドを参照してください。
- Secret key フィールドには、DigitalOcean Space に関連付けられた秘密鍵を入力します。
(オプション) Period フィールドに、ログファイルのローテーションの頻度をコントロールするための間隔 (秒単位) を入力します。ローテーションにより、1つのファイルオブジェクトが完了すると、新たなファイルオブジェクトが作成されます。以前に作成されたファイルオブジェクトが削除されることはありません。デフォルトでは
3600秒に設定されています。
- Advanced options をクリックし、以下のようにフィールドに入力します。
(オプション) Path フィールドには、ファイルを保存するバケット内のパスを入力します。パスの末尾にスラッシュを付けます。このフィールドを空にすると、ファイルはバケットのルートパスに保存されます。詳細については、ログファイルの書き込み先の変更に関するガイドを参照してください。
- Domain フィールドに、ドメインの地域固有のエンドポイントを入力します。ほとんどの場合、これは
nyc3.digitaloceanspaces.comでなければなりません。DigitalOcean Space が
nyc3地域に作成されていない場合は、DigitalOcean のドキュメントを参照して正しいドメインを見つけてください。
(オプション) PGP public key フィールドに、Fastly がログファイルをディスクに書き込む前に、ログファイルを暗号化するために使用する PGP 公開鍵を入力します。秘密鍵で復号化することによってのみ、コンテンツを読み取ることができます。PGP 公開鍵は PEM (Privacy-Enhanced Mail) 形式でなければなりません。詳細については、ログの暗号化に関するガイドをご覧ください。
Select a log line format のセクションで、ログメッセージのログライン形式を選択します。詳細については、ログライン形式の変更に関するガイドをご覧ください。
(オプション) Compression フィールドで、ログファイルに適用する圧縮形式を選択します。詳細については、ログ圧縮オプションの変更に関するガイドをご覧ください。
Create をクリックして新規のログエンドポイントを作成します。
Activate をクリックして設定への変更をデプロイします。
フォーマットの例
以下に示すのは、DigitalOcean にデータを送信する書式指定文字列の例です。書式指定文字列の詳細については、こちらをご覧ください。
{ "timestamp": "%{strftime(\{"%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z"\}, time.start)}V", "client_ip": "%{req.http.Fastly-Client-IP}V", "geo_country": "%{client.geo.country_name}V", "geo_city": "%{client.geo.city}V", "host": "%{if(req.http.Fastly-Orig-Host, req.http.Fastly-Orig-Host, req.http.Host)}V", "url": "%{json.escape(req.url)}V", "request_method": "%{json.escape(req.method)}V", "request_protocol": "%{json.escape(req.proto)}V", "request_referer": "%{json.escape(req.http.referer)}V", "request_user_agent": "%{json.escape(req.http.User-Agent)}V", "response_state": "%{json.escape(fastly_info.state)}V", "response_status": %{resp.status}V, "response_reason": %{if(resp.response, "%22"+json.escape(resp.response)+"%22", "null")}V, "response_body_size": %{resp.body_bytes_written}V, "fastly_server": "%{json.escape(server.identity)}V", "fastly_is_edge": %{if(fastly.ff.visits_this_service == 0, "true", "false")}V}