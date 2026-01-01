ログストリーミング: Storj DCS 日本語 English

日本語

Fastly のリアルタイムログストリーミング機能は、S3 互換かつ、デフォルトでエンドツーエンドで暗号化された分散型オブジェクトストレージサービスの Storj DCS にログファイルを送信することができます。

Fastly ではサードパーティのサービスに関する直接のサポートは行っておりません。詳細については、Fastly のご利用規約をご覧ください。

前提条件

Fastly サービスのログエンドポイントとして Storj DCS を追加する前に、Storj DCS アカウント、プロジェクトとアクセスの認証情報、およびログ出力を保存するバケットを作成する必要があります。

Storj DCS をログエンドポイントとして追加する

このログエンドポイントは Fastlyの Deliver サービス (VCL ベース) でのみご利用いただけます。Compute サービスではご利用いただけません。

次の指示に従って、ログエンドポイントとして GCS を追加してください。