ログストリーミング: OpenStack 日本語 English

日本語

Fastly のリアルタイムログストリーミング機能によって、ログファイルを OpenStack に送信することができます。OpenStack は、クラウドコンピューティングのためのオープンソースプラットフォームで、多くの企業が IaaS (Infrastructure as a Service) として導入しています。

Fastly ではサードパーティのサービスに関する直接のサポートは行っておりません。詳細については、Fastly のご利用規約をご覧ください。

OpenStack をログエンドポイントとして追加する

以下の手順に従って OpenStack をログエンドポイントとして追加します。