ログストリーミング: Microsoft Azure Blob Storage 日本語 English

日本語

Fastly のリアルタイムログストリーミング機能は、Microsoft Azure Blob Storage (Blob Storage) にログファイルを送信することができます。Blob Storage は、大量の非構造データを制御し、HTTP や HTTPS を使ってユーザーに配信するために使用される静的ファイルストレージサービスです。

Fastly ではサードパーティのサービスに関する直接のサポートは行っておりません。詳細については、Fastly のご利用規約をご覧ください。

前提条件

Fastly サービスのログエンドポイントとして Blob Storage を追加する前に、Azure portal で Azure ストレージアカウントを作成する必要があります。アカウントの作成については、Microsoft のアカウント作成のドキュメントを確認してください。

Fastly 専用の共有アクセスシグネチャ (SAS) ユーザーを作成することをお勧めします。詳細については、Microsoft の共有アクセスシグネチャ (SAS) のドキュメントを確認してください。Fastly は以下のタイプの共有アクセス署名をサポートしています。

Blob に書き込み権限を提供する SAS トークンの例を紹介します。

sv=2018-04-05&ss=b&st=2018-04-29T22%3A18%3A26Z&sr=b&se=2020-04-30T02%3A23%3A26Z&sp=w&sig=Z%2FRHIX5Xcg0Mq2rqI3OlWTjEg2tYkboXr1P9ZUXDtkk%3D

SAS トークンの設定に使用する SAS トークン要素の詳細については、上記の Microsoft のドキュメントを参照してください。

ログエンドポイントとして Blob Storageを追加する

Azure アカウントに登録し、SAS トークンを作成した後、以下の手順にしたがって Blob Storage をログエンドポイントとして追加します。