ログストリーミング: Amazon S3

Fastly のリアルタイムログストリーミング機能は、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) にログファイルを送信することができます。Amazon S3 は、開発者や IT チームによって使用される静的ファイルストレージサービスです。このガイドの手順を使用して、別の S3 互換サービスへのログストリーミングを設定することもできます。

Fastly ではサードパーティのサービスに関する直接のサポートは行っておりません。詳細については、Fastly のご利用規約をご覧ください。

前提条件

Amazon S3 を Fastly サービスのログエンドポイントを追加する前に、AWS アカウントにて Fastly 専用の Identity and Access Management (IAM) 認証情報を作成することを推奨します。その際、一時的な認証情報を与えることができる、AWS IAM のロールを作成することをお勧めします。詳細については、Fastly ログの AWS IAM のロールの作成を参照してください。または、IAM ユーザーを作成し、ユーザーにログストリームの s3:PutObject 権限を与えることもできます。詳細については、Amazon の AWS の認証情報の解説・取得方法に関するガイドをご参照ください。

ログエンドポイントとしての Amazon S3 の追加

Amazon S3 のアカウントに登録し、Amazon S3 で IAM ユーザーを作成した後、以下の手順で Amazon S3 をログエンドポイントとして追加します。