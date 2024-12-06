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Core Web Vitals: migliora la velocità del tuo sito web | Fastly

Natalie Griffeth

Responsabile senior del marketing dei contenuti

Approfondimenti del settore

Non è un segreto che Google dia maggiore importanza ai siti che puntano sull'esperienza utente. La velocità di caricamento delle pagine e l'ottimizzazione per i dispositivi mobile sono da tempo fattori che influenzano i risultati di posizionamento delle ricerche

Google utilizza un insieme di tre metriche chiave per determinare l'usabilità del tuo sito web, denominate Core Web Vitals (CWV). I CWV prendono in considerazione le prestazioni di caricamento del sito web (o della pagina web), la sua interattività e la sua stabilità visiva. Se il tuo posizionamento è basso rispetto a uno qualsiasi di questi parametri, noterai un impatto negativo sulle prestazioni di ricerca, sulla visibilità del sito web e sul posizionamento. 

Cosa sono i Core Web Vitals?

I Core Web Vitals sono un insieme di fattori che Google ritiene importanti per l'esperienza utente di un sito web. I Core Web Vitals valutano le pagine del tuo sito web assegnando loro un punteggio che va da scarso, da migliorare, a buono.

Per misurare questi segnali, Google consiglia ai siti web di concentrarsi sulle seguenti metriche di pagina:

Quali sono i tre core web vitals e perché sono importanti? 

I Core Web Vitals aiutano a valutare diversi fattori che influiscono sull'esperienza utente. Ottenere un buon punteggio in ciascuna di queste tre categorie è essenziale per ottenere un buon posizionamento su Google e garantire prestazioni ottimali ai propri clienti. 

Spostamento cumulativo del layout

 CLS misura la stabilità visiva e quantifica il grado di spostamento del layout che si verifica in modo imprevisto sui contenuti visibili. Uno spostamento del layout si verifica ogni volta che un elemento visibile cambia posizione da un frame all'altro. CLS non è una metrica di velocità, quindi Google calcola un punteggio basato sull'impatto e sulla distanza dello spostamento del layout.

In poche parole: un utente sta per cliccare sul pulsante "completa l'acquisto" nel proprio carrello e, senza preavviso, questo si sposta misteriosamente di un paio di pixel verso il basso, portandolo a cliccare su "rimuovi dal carrello". Ops. Un buon punteggio è inferiore a 0,1.

Interaction to Next Paint

Nuovo CWV dal 2024, l'INP valuta la reattività complessiva di una pagina alle interazioni dell'utente osservando la latenza delle interazioni della tastiera che si verificano durante l'intero tempo in cui l'utente naviga nella pagina. Il valore INP è l'interazione più lunga osservata durante la visita dell'utente. In breve, è il tempo più lungo impiegato per caricare qualcosa dopo che un utente ha cliccato su di esso. 

Qual è un buon valore INP? 

  • Un INP inferiore o pari a 200 millisecondi indica che la pagina ha una buona reattività.

  • Un INP superiore a 200 millisecondi e inferiore o pari a 500 millisecondi significa che la reattività di una pagina necessita di miglioramenti.

  • Un INP superiore a 500 millisecondi indica che la pagina ha una scarsa reattività.

Largest Contentful Paint

LCP misura il tempo trascorso tra l'inizio del caricamento di una pagina e il momento in cui viene visualizzato l'elemento più grande.  Gli elementi misurati sono solitamente immagini, video ed elementi a livello di blocco contenenti nodi di testo. 

Per dirla in parole semplici: hai presente quel video pesante che si carica nella parte superiore della pagina? Speriamo che si carichi velocemente! Un buon tempo di caricamento è inferiore a 2,5 secondi.

Come migliorare i Core Web Vitals

L'uso di una CDN moderna è uno dei modi più rapidi ed efficaci per migliorare i tuoi Core Web Vitals, in particolare il Largest Contentful Paint, il più importante dei tre CWV. 

Sebbene la configurazione della tua CDN possa contribuire a migliorare INP e CLS, questi non rappresentano i fattori principali. Il Largest Contentful Paint può essere influenzato direttamente dalla configurazione della CDN e dalla progettazione delle API.  

Un modo per ottimizzare l'LCP è concentrarsi sul time to first byte (TTFB). Memorizzando nella cache le risposte API e comprimendo le immagini all'edge, è possibile migliorare il TTFB e quindi l'LCP. Una progettazione delle API ottimizzata può influire notevolmente sulla velocità di caricamento dei contenuti dinamici, offrendo non solo un'esperienza utente più personalizzata, ma anche più veloce. 

In realtà, l'approccio migliore è quello di utilizzare una CDN moderna in grado di aiutare ad affrontare tutte queste sfide: 

Come migliorare i Core Web Vitals con una CDN

Google consiglia di concentrarsi sulle metriche Core Web Vital. Una CDN moderna può aiutarti a migliorare le prestazioni relative a tutte queste metriche, ma in particolare quella che Google considera più importante, ovvero Largest Contentful Paint (LCP), che misura le prestazioni di caricamento. La configurazione della CDN e la progettazione delle API possono migliorare notevolmente l'LCP ottimizzando il time to first byte (TTFB), memorizzando nella cache le risposte delle API e comprimendo le immagini all'edge. 

Una progettazione delle API ottimizzata e una rete che mantiene attivamente le connessioni aperte possono migliorare significativamente il tempo di caricamento dei contenuti memorizzati nella cache, dei contenuti dinamici e persino dei contenuti non memorizzati nella cache, offrendo al contempo un'esperienza utente più personalizzata e veloce Puoi leggere maggiori dettagli su come Fastly ti aiuta con LCP in questo rapporto. 

Ecco in che modo una CDN contribuisce a migliorare i CWV:

Distribuzione di contenuti obsoleti
Una CDN moderna può distribuire contenuti "obsoleti" quando il server di origine impiega troppo tempo. Supponiamo che un cliente stia cercando la pagina delle FAQ per un argomento del settore, ma il server di origine risulta inattivo o impiega troppo tempo a rispondere. Una CDN come Fastly può continuare a fornire contenuti "obsoleti" (memorizzati nella cache) agli utenti fino a quando il problema non viene risolto, il che significa che non vi è alcuna interruzione nella distribuzione dei contenuti al tuo pubblico. In questo modo non solo si preserva l'esperienza e la soddisfazione degli utenti, ma mantiene alto il tuo posizionamento SEO (Google non vede mai che il tuo sito non si carica o si carica lentamente) e, quando il tuo server di origine torna operativo, il contenuto viene aggiornato. 

Gestione delle richieste ad alto volume
Il web è pieno di crawler che consumano costantemente qualsiasi cosa si trovi sul web. Le richieste dei crawler possono sovraccaricare i tuoi server e rallentarli. Le CDN come Fastly possono essere facilmente configurate per fornire contenuti "obsoleti" ai crawler, riducendo così la richiesta sui server. I crawler continuano a ricevere contenuti reali e pertinenti, solo che potrebbero non essere la versione più recente in assoluto. Una buona CDN è in grado di gestire un grande volume di richieste (anche attacchi DDoS) senza sacrificare le prestazioni, instradando in modo intelligente il "traffico" Internet. 

Migliore classificazione in termini di sicurezza
I migliori provider CDN offrono funzionalità di sicurezza come DDoS, protezione dai bot e Transport Layer Security. Ciò significa un sito web più sicuro per i tuoi clienti e la prevenzione da diversi attacchi informatici. Gli aggiornamenti dell'algoritmo di Google ribadiscono continuamente che la sicurezza di un sito web ha un peso notevole nel fattore di classificazione SEO di un sito web. I siti web con misure di sicurezza scadenti o carenti subiscono ripercussioni negative nelle classifiche e nei risultati di ricerca. 

Tempi di caricamento più rapidi per file di grandi dimensioni
Se fornisci ai tuoi clienti file video di grandi dimensioni, l'utilizzo di una CDN può migliorare rapidamente la velocità della pagina. In genere, Google non indicizza i file video, a meno che non si trovino su piattaforme come YouTube; pertanto, se il tuo sito web ospita vari file video incorporati sullo stesso server web, rischi che la pagina si carichi lentamente. L'utilizzo di una CDN per fornire versioni cache dei file video può essere un ottimo modo per evitare questo problema. 

Memorizzazione nella cache di contenuti dinamici 

API 
Un altro miglioramento delle prestazioni ottenuto grazie alle moderne CDN riguarda le richieste API: una buona soluzione CDN è in grado di proteggere il server di origine da richieste API eccessive. Le organizzazioni spesso ritengono erroneamente che il traffico API sia troppo dinamico per poter beneficiare dei vantaggi offerti dalla loro CDN. Fastly sostiene da tempo le best practice nella progettazione delle API che consentono di memorizzare nella cache le risposte API all'edge. Purtroppo, le risposte API vengono troppo spesso considerate "non memorizzabili nella cache", il che significa che si perdono alcuni dei vantaggi più facili da ottenere in termini di prestazioni e affidabilità, se si memorizzassero nella cache le risposte API su una rete edge. La disponibilità delle API può influire sulla disponibilità dei siti web e dei servizi dei partner, quindi è di fondamentale importanza impegnarsi per garantire il massimo livello di disponibilità delle API. È possibile farlo memorizzando nella cache una maggiore quantità di contenuti API all'edge con la CDN giusta. 

Contenuti dinamici 
Le moderne CDN offrono una funzionalità chiave che consente di aumentare la cache; sono in grado di memorizzare nella cache contenuti "dinamici" o che cambiano frequentemente (ad esempio informazioni sull'account, prodotti specifici per località, variazioni di inventario, nuovi titoli). I clienti delle CDN tradizionali ne risentono, poiché il loro traffico deve tornare indietro fino all'origine, con conseguente rallentamento dei tempi di risposta, aumento delle spese infrastrutturali e maggiori costi associati ai dati in uscita per quelle numerose (e inutili) risposte. Al contrario, le moderne CDN consentono alle aziende di fornire contenuti realmente dinamici che cambiano ad ogni richiesta dall'edge, anziché dall'origine. Ciò consente di eseguire il codice più vicino all'utente finale, eliminando costosi e lunghi cali di prestazioni. 

Ottimizzazione delle immagini
Una CDN può aiutare a ottimizzare notevolmente le immagini: memorizzando copie di un'immagine su server distribuiti, all'utente finale viene fornita un'immagine dalla posizione più vicina a lui. Ciò riduce i tempi di caricamento e consente di ridimensionare, comprimere o convertire dinamicamente le immagini in base al dispositivo e alle dimensioni dello schermo dell'utente finale. Fornendo la versione maggiormente ottimizzata di un'immagine, una CDN non solo offre all'utente finale la migliore esperienza possibile, ma riduce al minimo il comune “impatto” che i tempi di caricamento delle immagini causano a un sito web. In media, le immagini costituiscono il 21% del peso totale di una pagina web, il che significa che il caricamento lento delle immagini può avere un impatto significativo sulle prestazioni complessive del tuo sito web. Se riesci a ottimizzare la gestione e la fornitura delle immagini sul tuo sito o sulla tua applicazione per rendere ogni immagine più piccola, con tempi di caricamento più rapidi (e meno chiamate all'origine), ciò si tradurrà in un enorme vantaggio per le tue prestazioni complessive.

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